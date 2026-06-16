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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يثير الجدل بشأن منتخب فرنسا: عادي جدا

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

أثار الإعلامي  خالد الغندور  الجدل بشأن تركيبة منتخب فرنسا، مؤكدا أن القوة الكبيرة التي يتمتع بها المنتخب الفرنسي تعود بدرجة كبيرة إلى اللاعبين أصحاب الأصول الإفريقية والمهاجرين.

و كتب خالد الغندور: عبر فيسبوك:لولا اللاعبين الأفارقة المجنسين او المهاجرين  لأصبح منتخب فرنسا فريق عادي جدا

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي فرنسا والسنغال التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما ضمن منافسات كأس العالم 2026، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا بين أحد أبرز المرشحين للقب وأحد أقوى ممثلي القارة الإفريقية.


ويقود كيليان مبابي هجوم المنتخب الفرنسي، إلى جانب عثمان ديمبيلي ومايكل أوليسي وديزيري دوي، فيما يعتمد المدرب على أوريلين تشواميني وأدريان رابيو في خط الوسط، مع وجود مايك ماينان في حراسة المرمى.

تشكيل فرنسا:

ماينان، كوندي، أوباميكانو، ساليبا، ثيو هيرنانديز، تشواميني، رابيو، أوليسي، ديمبيلي، دوي، مبابي.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب السنغال المباراة بكامل قوته الهجومية بقيادة ساديو ماني ونيكولاس جاكسون وإسماعيلا سار، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية أمام وصيف النسخة الماضية.

الغندور منتخب فرنسا فرنسا لاعبي منتخب فرنسا

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