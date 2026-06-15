كأس العالم 2026 | مدرب منتخب فرنسا يطالب لاعبيه بالتركيز في مواجهة السنغال

اعتبر مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشان، أن لاعبيه يجب أن يكونوا في قمة التركيز من أجل خوض مباراتهم الأولى في مونديال 2026 بشكل جيد أمام السنغال ضمن منافسات المجموعة التاسعة في إيست راذرفورد في ولاية نيوجيرزي.

وقال ديشان، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين: "هذه المباراة الأولى مهمة جدا لكنها ليست حاسمة، لأنه ستكون هناك مباراتان أخريان بعد ذلك (ضد العراق والنروج)، البدء بفوز في مجموعة من أربعة منتخبات هو الأمر المثالي، وهذا هو الهدف دائما عند خوض المباراة الأولى، لكن هناك الجانب العاطفي الذي لا ننجح في قياسه أو تقديره، قد يتوتر اللاعبون بسبب أجواء المباراة والمحيط. المثالي هو أن نكون مركزين ومرتاحين".

وأضاف المدير الفني- الذي يخوض آخر بطولة له على رأس الإدارة الفنية لمنتخب بلاده-: "السنغال خصم من مستوى عال جدا. لدينا التطلعات نفسها ونكن لها الاحترام ذاته كما لباقي المنافسين، لكنني أعرف إمكانات السنغال. إنه من بين أفضل المنتخبات الإفريقية والعالمية، ونعرف ما الذي ينتظرنا في هذه المباراة الأولى".

وعندما سُئل أيضا من قبل صحافي إسباني عن حظوظ منتخب فرنسا، البطل مرتين، بدا ديشان المتوج بكأس العالم لاعبا في 1998 ومدربا في 2018: أكثر ميلا للمزاح قائلا "المرشح هو إسبانيا".

وتابع "فرنسا، مثل ست أو سبع دول أخرى، تملك بطبيعة الحال طموح الفوز باللقب، لكن الطريق طويل وصعب. من الواضح أن فرنسا تملك إمكانات عالية بالنظر إلى النتائج المحققة في كؤوس العالم الأخيرة. لديّ عدد كبير من اللاعبين ذوي جودة عالية، لكن بالنسبة إلى كثير منهم ستكون هذه كأس العالم الأولى. لن أعتبر المنتخب الفرنسي أقوى من الآخرين".