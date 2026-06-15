الكشف عن المدير الفني الجديد للترجي التونسي

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، اليوم الأثنين، تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الروماني ريجيكامف لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

كان ريجيكامف قد تولى تدريب الترجي الرياضي التونسي في فترة أولى من يونيو 2024 حتى مارس 2025.

وقال نادي الترجي في بيان: "أنهى الترجي الرياضي التونسي، عشية اليوم، جميع الإجراءات الخاصة بالتعاقد مع المدرب الروماني لاورينتو ريجيكامف لتولي الإشراف على الفريق الأول لكرة القدم".

مدرب الترجي

وقاد الترجي قبل ذلك في 24 مباراة بكل المسابقات، إذ فاز في 16 لقاء وتعادل في 6 مباريات وخسر 2 آخرين.