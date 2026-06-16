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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مبابي وماني يقودان التشكيل الرسمي لقمة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026

مبابي وماني
مبابي وماني
حسن العمدة

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي فرنسا والسنغال التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما ضمن منافسات كأس العالم 2026، في لقاء يحمل طابعًا خاصًا بين أحد أبرز المرشحين للقب وأحد أقوى ممثلي القارة الإفريقية.

ويقود كيليان مبابي هجوم المنتخب الفرنسي، إلى جانب عثمان ديمبيلي ومايكل أوليسي وديزيري دوي، فيما يعتمد المدرب على أوريلين تشواميني وأدريان رابيو في خط الوسط، مع وجود مايك ماينان في حراسة المرمى.

تشكيل فرنسا:


ماينان، كوندي، أوباميكانو، ساليبا، ثيو هيرنانديز، تشواميني، رابيو، أوليسي، ديمبيلي، دوي، مبابي.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب السنغال المباراة بكامل قوته الهجومية بقيادة ساديو ماني ونيكولاس جاكسون وإسماعيلا سار، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية أمام وصيف النسخة الماضية.

تشكيل السنغال:


إدوارد ميندي، دياتا، كوليبالي، نياخات، مالك ديوف، باب ماتار سار، إدريسا جاي، باثي سيك جاي، إسماعيلا سار، نيكولاس جاكسون، ساديو ماني.

فرنسا والسنغال كأس العالم 2026 كأس العالم

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