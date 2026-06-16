فرنسا والسنغال.. مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 6 - 2026 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم من مختلف أنحاء اليوم الثلاثاء 16 - 6 - 2026 لملاعب كأس العالم حيث تقام العديد من المباريات الهامة والقوية ولعل أبرزها مباراة فرنسا ضد السنغال، ولقاء الأرجنتين ضد الجزائر في مونديال 2026.

مواعيد مباريات كأس العالم والقنوات الناقلة

فرنسا ضد السنغال – الساعة 10 مساء - قناة beIN Sports MENA Max 1

العراق ضد النرويج – الساعة 1 صباحا - قناة beIN Sports MENA Max 2

الأرجنتين ضد الجزائر – الساعة 4 صباحا - قناة beIN Sports MENA Max 1

النمسا ضد الأردن – الساعة 7 صباحا - قناة beIN Sports MENA Max 2

فرنسا والسنغال.. عندما يعود شبح 2002

ليست مباراة عادية تلك التي تجمع فرنسا والسنغال في افتتاح مشوارهما بالمونديال على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.

فالمواجهة تعيد إلى الأذهان واحدة من أكثر اللحظات صدمة في تاريخ كأس العالم عندما نجح المنتخب السنغالي في إسقاط فرنسا حاملة اللقب آنذاك بهدف تاريخي في افتتاح مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.

ذلك الانتصار لم يكن مجرد نتيجة عابرة بل كان بداية رحلة استثنائية للسنغال نحو الدور ربع النهائي بينما شهدت البطولة واحدة من أسوأ مشاركات المنتخب الفرنسي الذي ودع المنافسات مبكرًا.

وبعد مرور 24 عامًا على تلك الليلة التاريخية يعود المنتخبان إلى المواجهة من جديد لكن الظروف تبدو مختلفة تمامًا.