صاروخية وإشادة.. 3 مشاهد مثيرة من لقاء مصر وبلجيكا في كأس العالم

استهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بحصد نقطة ثمينة بعدما فرض التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أمام منتخب بلجيكا، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة.

ونجح منتخب مصر في افتتاح التسجيل عن طريق إمام عاشور، الذي استغل فرصة مميزة ليهز الشباك ويمنح الفراعنة الأفضلية خلال اللقاء، قبل أن ينجح المنتخب البلجيكي في العودة إلى المباراة عن طريق مهاجمه روميلو لوكاكو، الذي سجل هدف التعادل، لتنتهي المواجهة بنتيجة هدف لكل منتخب.

صاروخية إمام عاشور

سجل إمام عاشور هدف منتخب مصر الوحيد في شباك بلجيكا من تسديدة صاروخية لم يستطيع كورتوا حتى رؤيتها.

وأثار هدف إمام عاشور اعجاب كافة المشجعين وتغنت صحيفة "أس" الإسبانية الشهيرة بالهدف.

ووضعت الصحيفة الإسبانية، فيديو في صدر صفحتها الافتتاحية عبر موقعها الإلكتروني لهدف إمام عاشور وكتبت في عنوانها: "هدف مصر المذهل في مرمى كورتوا: شاهد من أين أتى لتدرك عظمته".

وأضافت الصحيفة تعليقا على الهدف: "أطلق إمام عاشور تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، متجاوزًا حارس مرمى ريال مدريد.. مصر تنتزع نقطة ثمينة من بلجيكا".



أسيست محمد صلاح

نجح محمد صلاح في صناعة هدف إمام عاشور بعد رؤية مميزة لتحرك اللاعب بين الخطوط ودخول للعمق وفي المساحة الفارغة أمام خط الدفاع ليرمي قذيفة قوية في شباك الحارس.

واحتفل محمد صلاح بمساهمته التهديفة أمام بلجيكا بعيد ميلاده مهديا هو الهدية للجماهير المصرية.



إهدار الأهداف

كان منتخب مصر الأقرب لتسجيل مزيد من الأهداف خلال المباراة أمام بلجيكا مستغلا سرعات لاعبي خط الهجوم.

وأهدر عمر مرموش أكثر من فرصة أمام مرمى بلجيكا وغاب عنه الدقة في ترجمة الفرص المتاحة لأهداف ونفس الحال لمحمد صلاح وزيكو وإمام عاشور.

تألق محمد هاني

على عكس التوقعات لم يظهر جيرمي دوكو جناح بلجيكا بالمستوى المطلوب منه في ظل تألق محمد هاني في السيطرة عليه.

محمد هاني نجح في إبطال مفعول مهاجم مانشستر سيتي بطريقة مميزة الأمر الذي أجبر المهاجم على تغيير مركزه ليبتعد عن ظهير الفراعنة.

ولم يوجه الجمهور أصابع اللوم على محمد هاني بعد تسجيله هدف عكسي منح لبلجيكا نقطة التعادل وكان اداءه المميز مفتاح للتغاضي عن خطأه الغير مقصود.

إشادة عالمية بالأداء الدفاعي

وأبرزت عدة وسائل إعلام أن محمد هاني قدم مباراة تكتيكية كبيرة، حيث التزم بالواجبات الدفاعية بصورة مثالية، ونجح في الفوز بعدد كبير من الالتحامات الثنائية، إلى جانب إغلاق المساحات أمام دوكو، الذي عانى في صناعة الفارق المعتاد الذي يقدمه مع منتخب بلاده.

كما أشادت التحليلات الفنية بسرعة ارتداد هاني وتمركزه المميز، وهو ما ساعد المنتخب المصري على الحد من خطورة الهجمات البلجيكية القادمة من الجبهة اليسرى.

حصول إمام عاشور على جائزة رجل المباراة

حصد إمام عاشور جائزة رجل المباراة بعد تألقه اللافت في مواجهة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

حسام حسن يهاجم حكم اللقاء

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن رضاه الكبير بالمستوى الذي ظهر به لاعبوه خلال مواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخب كان الأقرب لتحقيق الفوز، رغم انتهاء اللقاء بالتعادل.

أكد المدير الفني أن منتخب مصر قدم مباراة قوية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، مشيرًا إلى أن اللاعبين نجحوا في تنفيذ التعليمات الفنية بالشكل المطلوب، وكانوا الطرف الأفضل في فترات طويلة من اللقاء.

وقال حسام حسن إن المنتخب كان يستحق الحصول على ركلة جزاء واضحة، معتبرًا أن هذا القرار كان من الممكن أن يغير مجريات المباراة ويمنح الفراعنة فرصة حصد النقاط الثلاث.

وأبدى المدير الفني استغرابه من عدم مراجعة الحكم للحالة المثيرة للجدل عبر تقنية حكم الفيديو، مؤكدًا أن اللعبة كانت تستحق التوقف وإعادة المشاهدة، خاصة في ظل أهمية المباراة وقوة المنافس.

وأوضح أن مثل هذه القرارات قد تؤثر بشكل مباشر في نتائج المباريات، متمنيًا أن تحظى جميع المنتخبات بالعدالة التحكيمية خلال بقية منافسات البطولة.