اللي جاي أحسن.. أحمد السعدني يشيد بمنتخب مصر بعد التعادل مع بلجيكا

أشاد الفنان أحمد السعدني بالأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا ثقته في قدرة الفراعنة على تحقيق نتائج أفضل خلال المباريات المقبلة.



وكتب السعدني عبر حسابه على موقع «إكس»: «أداء عظيم من منتخب مصر بقيادة مدرب كبير ومحترم، شكراً يا رجالة، واللي جاي أحسن إن شاء الله»، وذلك عقب مواجهة مصر وبلجيكا في مونديال 2026.

https://x.com/i/status/2066629781823582520

وجاءت رسالة السعدني لتعكس حالة الإشادة الجماهيرية بالأداء القوي الذي ظهر به المنتخب الوطني أمام أحد أبرز منتخبات البطولة، وسط تفاؤل باستكمال المشوار بشكل مميز خلال الجولات المقبلة.



