الشحات ما يمشيش.. أحمد السعدني يقدم روشتة لعودة الأهلي للمسار الصحيح

نشر الفنان أحمد السعدني ، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس، يقدم من خلالها روشتة علاج للنادي الأهلي ويوجه رسالة إلى الكاتبن سيد عبد الحفيظ.

وقال أحمد السعدني : حسين الشحات ماينفعش يمشي إحنا مش فاضل عندنا كتير لعيبة عندهم جينات النادي الأهلي، انزل بسقف الرواتب تاني وارجع للفئة الأولى والثانية والتالتة ، واللي مش موافق بيعه أيًا كان هو مين مش هتفرق، لأن ساعتها هتعرف تجدد لكل لاعب أنت محتاجه، وأولهم حسين لإنه أكيد يستحق يكون في الفئة الأولى، وهيكون معاك سيولة مادية، تعوض أي لاعب يمشي ده الحل الوحيد للعودة للمسار الصحيح.

أحمد السعدني بصحبة والدته

في سياق آخر، حرص الفنان أحمد السعدني علي مشاركة متابعيه صورا له توثق أداءه مناسك الحج لموسم 2026 لأول مرة برفقة والدته، وأحدث ظهور لهما سويا.

وظهر السعدني، في الصور عبر حسابه علي "إنستجرام" بملابس الإحرام داخل الطائرة متوجهاً إلى الأراضي المقدسة، ثم أمام الكعبة المشرفة، وخلال الوقوف بعرفة ورمي الجمرات، واكتفى بالتعليق على الصور بعبارة: "الحمد لله".

وشارك السعدني، في بطولة مسلسل "لام شمسية"، والذي حقق نجاحا كبيرا في موسم دراما رمضان، وخاض العمل مغامرة صعبة بقضية شائكة، عن التحرش الجنسي بالأطفال، وكان دور الأب محوريا في هذا السياق المتوتر، بين الرفض ثم المعرفة والصدمة وخوض المعركة.

المسلسل من تأليف ورشة سرد مريم ناعوم وراجية حسن، وإخراج كريم الشناوي، وبطولة: أمينة خليل، ومحمد شاهين، ويسرا اللوزي، وياسمينا العبد، وعلي البيلي، وأسيل عمران، وصفاء الطوخي.