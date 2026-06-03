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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قائمة العروض المشاركة بالدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ _المجر المسرحي الدولي

العروض المشاركة
العروض المشاركة
أحمد البهى

 أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ _المجر المسرحي الدولي SITFY-Hungary برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، قائمة العروض المسرحية المشاركة  بالمهرجان في دورته الأولى، المقرر إقامتها في الفترة من يوم 8 إلى 12 يونيو.

ويهدف المهرجان في نسخته الأولى إلى خلق منصة للحوار الثقافي والفني بين مصر والعالم العربي وأوروبا، من خلال استضافة عروض مسرحية متنوعة تمثل مدارس وأساليب مختلفة، إلى جانب تكريم رموز ساهمت في إثراء الحركة المسرحية والفكرية عربياً ودولياً.

وتضم مسابقة المونودراما خمسة عروض، حيث تشارك المجر بعرضي "يوميات رجل مجنون" المقتبس عن غوغول، و"عيش الحلم مع الجدة" للفنان لازلو غوندور، فيما تشارك رومانيا بالعرض المجرى "ولادة ديكتاتور"، وتمثل مصر  بعرض "قابل للفقد " تأليف ندى عزيز  وإخراج ميدو بلبل، كما تشارك اليونان وألبانيا بعرض "فيلوكتيت" عن نص للشاعر اليوناني يانيس ريتسوس، وإخراج إنكه فيزولاري، في عمل يستعيد التراجيديا الإغريقية برؤية معاصرة.

وفي مسابقة الدراما الثنائية تشارك المجر بعرضي "لا تزال جميلة بعد عاصفة" و"كل شيء ممكن إذا فكرت فيه جيداً بما فيه الكفاية" للكاتبة كوردليا أونيل، بينما تشارك رومانيا بعرض "ليتل بوني" عن نص للإسباني باكو بيزيرا وإخراج أنتونيلا كورنيشي، وتمثل جورجيا بعرض "سويسرا" تأليف كيتيفان سامخارادزي وإخراج دافيت تاربا، وتشارك اليونان بعرض "ليلى وليلى" تأليفاً وإخراجاً لأندرياس ستايكوس.

ويقدم المهرجان عرضاً شرفياً يحمل اسم "السلطان" من دولة قطر، تأليفاً وإخراجاً وبطولة الفنان سالم المنصوري، وهو العرض الذي جال على عدد من المهرجانات العربية في الأردن ولبنان وتونس ومصر والجزائر والمغرب وتركيا، وحقق نجاحاً جماهيرياً ونقدياً لافتاً.

 ويُعد مهرجان SITFY-Hungary، الذي تُقام دورته الأولى برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، أحد فروع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بالتعاون مع الهيئة  الدولية للمسرح (ITI) المجر ومسرح "بوداورشي لاتينوفيتس" في بوداروس، المجر

وتتزامن فعاليات المهرجان مع استعدادات إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لإطلاق دورته الحادية عشرة في نوفمبر المقبل، حيث يُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة الدكتورة جيهان زكي، ووزارة السياحة والآثار بقيادة شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، كما يحظى بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة.

مهرجان شرم الشيخ شرم الشيخ المجر المسرحي الدولي SITFY Hungary مازن الغرباوي

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