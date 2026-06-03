بفستان قصير.. إطلالة جريئة لـ ميرنا جميل

شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها، صور جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام».



وخطفت ميرنا جميل الأنظار بإطلالة جذابة لافتة، مرتدية فستان قصير ذا تصميم جذاب باللون الأصفر، حازت علي إعجاب متابعيها .

وتتميز بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ميرنا ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.