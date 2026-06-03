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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كنت شايفاه وحش وبخاف منه.. مايان السيد تتحدث عن علاقتها بوالدها واضطراب فرط الحركة

مايان السيد
مايان السيد
أحمد البهى

حلت الفنانة مايان السيد ضيفة علي برنامج «ABtalks» من تقديم الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، حيث ادلت بالعديد من التصريحات.

وفى السطور التالية أبرز التصريحات:

كشفت مايان السيد عن تفاصيل علاقتها بوالدها، مؤكدة انها كانت  تتجنب حتى النظر إليه بسبب مشاعر الغضب والانزعاج التي تراكمت لديها منذ الطفولة،لانه كان يستخدم العنف فى تربيتها.

قالت: بابا اتعلم إن التربية بتيجي بالعنف، فكان بيربيني كده، وقتها كنت شايفاه وحش جدًا وكنت بخاف منه، ومن غير Therapy عمري ما كنت هسامحه، العلاج عرفني ليه بابا كانت طريقته كده معايا.

كما تحدثت الفنانة مايان السيد عن الوحدة، وتشخصيها ADHD .

وقالت مايان السيد: أنا لسه متشخصة ADHD من شهر .. بقعد في أوضتي كتير لوحدي، وبلاقي نفسي مش عايزة أتحرك ، من هنا إتكلمت مع الدكتور بتاعي واتشخصت ، التشخيص جه من إني مش عايزة أقوم من السرير، بس أنا واثقة في نفسي إن أي صعوبات بواجهها عندي القدرة أعالجها.. أنا بخاف أبقى وحيدة، وبحس دايما إني مبعرفش أعمل أصحاب وعندي صاحبة واحدة، وبحس إني مش متشافة صح أو مش مفهومة".

مايان السيد الفنانة مايان السيد ABtalks أنس بوخش

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