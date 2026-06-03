حقيقة عودة إسلام كابونجا للغناء بعد قرار إيقافه

كشف مصدر بنقابة المهن الموسيقية عن تفاصيل عودة مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا للغناء بعد إيقافه.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ “صدي البلد”، إن إسلام كابونجا تم إيقافه لمدة 6 أشهر، وقد انتهت مدة الإيقاف، ويحق له العودة لمزاولة الغناء مرة أخرى.

كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت فى نوفمبر الماضي قرارًا رسميًا بإيقاف تصريح العمل الخاص لحامل التصريح إسلام مجدي محمد، الشهير بـ"إسلام كابونجا".

جاء ذلك بناءً على قرار النقيب العام الفنان مصطفى كامل، الذي أحال تقدير العقوبة إلى لجنة العمل برئاسة الدكتور علاء سلامة، وعضوية كل من منصور هندي، ومحمد صبحي، وأيمن أمين، إلى جانب أعضاء لجنة القيد، وبحضور الشئون القانونية للنقابة.

وبعد دراسة الموقف، قررت لجنة العمل إيقاف المذكور عن العمل لمدة ستة أشهر، مع تعميم القرار، على أن يبدأ تنفيذ الإيقاف اعتبارًا من أمس 23 نوفمبر.







