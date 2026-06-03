قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المطران سامي فوزي: دخول العائلة المقدسة مصر مناسبة روحية ووطنية.. ويطالب بـ 1 يونيو عيداً قوميا
«خطة النواب» توافق على موازنة التنمية المحلية بـ4.487 مليار جنيه للعام المالي الجديد
أحمد موسي عن واقعة صبري نخنوخ: لا تهاون مع أي شخص مهما بلغت شبكة علاقاته
ضبط المتهمين بالتعدي على عاطل وأسرته في دار السلام
بعد عيد الأضحى.. 3 أيام متصلة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة
الطماطم بـ 20 جنيه.. خبر سار للمواطنين بشأن أسعار السلع
بعد المقطع المخل.. محافظ القليوبية يلغي ندب مدير التعليم الإعدادي ويقرر إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق
منال عوض تتابع مع محافظ القاهرة ملفات النظافة والبناء المخالف وتطوير سوق العتبة ومصر الجديدة
مصر تدين استهداف مطار الكويت الدولي وتؤكد تضامنها الكامل معها
خالد الغندور يطرح سؤالا مهما لجماهير الزمالك
موازنة النواب تناقش تحصيل رسم 100 جنيه عند مغادرة مصر
ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حقيقة عودة إسلام كابونجا للغناء بعد قرار إيقافه

كابونجا
كابونجا

كشف مصدر بنقابة المهن الموسيقية عن تفاصيل عودة مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا للغناء بعد إيقافه.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ “صدي البلد”، إن إسلام كابونجا تم إيقافه لمدة 6 أشهر، وقد انتهت مدة الإيقاف، ويحق له العودة لمزاولة الغناء مرة أخرى.

كانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت فى نوفمبر الماضي قرارًا رسميًا بإيقاف تصريح العمل الخاص لحامل التصريح إسلام مجدي محمد، الشهير بـ"إسلام كابونجا".

جاء ذلك بناءً على قرار النقيب العام الفنان مصطفى كامل، الذي أحال تقدير العقوبة إلى لجنة العمل برئاسة الدكتور علاء سلامة، وعضوية كل من منصور هندي، ومحمد صبحي، وأيمن أمين، إلى جانب أعضاء لجنة القيد، وبحضور الشئون القانونية للنقابة.

وبعد دراسة الموقف، قررت لجنة العمل إيقاف المذكور عن العمل لمدة ستة أشهر، مع تعميم القرار، على أن يبدأ تنفيذ الإيقاف اعتبارًا من أمس 23 نوفمبر.


 


 

نقابة المهن الموسيقية إسلام كابونجا مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

معاشات

موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

إف 15

من سماء الكويت إلى عمق إيران.. طيار أمريكي يسقط مرتين بمقاتلة «إف 15» خلال 30 يومًا من الحرب

دومفريس

ريال مدريد يقترب من حسم اتفاقه مع الهولندي «دومفريس» .. وليفربول يترقب

صلاح مصدق

«أنا معرفكش ونتكلم بعدين».. وكيل أعمال «صلاح مصدق» يروي تفاصيل أزمته مع الزمالك

ترشيحاتنا

الذهب

نشتري ولا نبيع.. شعبة الذهب تعلن أمر عاجل بشأن الأسعار

صورة أرشيفية

معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي: استهداف إيران للدول العربية ممارسات مستهجنة

الأرصاد الجوية

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 3 يونيو

بالصور

وداعًا حبيبة الملايين .. فولكس فاجن تُودّع أشهر سياراتها للأبد

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

إزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

من داخل مركز السيطرة.. محافظ الشرقية يتابع أعمال النظافة والتجميل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟.. إخصائي صحة نفسية يوضح

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟
هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟
هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد