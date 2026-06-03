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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالأسود..تارا عماد تخطف الأنظار عبر انستجرام

تارا عماد
تارا عماد
ميرنا محمود

شاركت الفنانة تارا عماد، جمهورها صوره جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

و خطفت تارا عماد الأنظار بإطلالة جذابة لافته ،مرتديه فستان لافت باللون الأسود ،مما حازت علي إعجاب متابعيها.

علي الجانب الاخر كانت قد أكدت الفنانة تارا عماد أن مشاركتها في فيلم 7 Dogs تُعد تجربتها الثالثة في أفلام الأكشن، مشيرة إلى أنها تشعر باختلاف كبير في شخصيتها وأدائها عند تقديم هذا النوع من الأعمال.

وأوضحت أنها سعيدة بالمشاركة في الفيلم، خاصة في ظل وجود شغف لديها بخوض تجارب فنية جديدة ومختلفة، معتبرة أن الأكشن يمنحها مساحة أكبر لإبراز قدراتها التمثيلية.

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