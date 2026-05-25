تارا عماد: الأكشن 7 dogs يفتح لي آفاقا جديدة.. ومونيكا بيلوتشي قدوة

أكدت الفنانة تارا عماد أن مشاركتها في فيلم 7 Dogs تُعد تجربتها الثالثة في أفلام الأكشن، مشيرة إلى أنها تشعر باختلاف كبير في شخصيتها وأدائها عند تقديم هذا النوع من الأعمال.

وأوضحت أنها سعيدة بالمشاركة في الفيلم، خاصة في ظل وجود شغف لديها بخوض تجارب فنية جديدة ومختلفة، معتبرة أن الأكشن يمنحها مساحة أكبر لإبراز قدراتها التمثيلية.

مونيكا بيلوتشي تتمتع بشخصية راقية

وأضافت أن النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي تتمتع بشخصية راقية وملتزمة داخل موقع التصوير، مؤكدة أنها كانت مصدر إلهام وتحفيز للفريق على مزيد من الانضباط والاحترافية خلال العمل.



