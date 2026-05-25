تارا عماد: حماس للتجربة ووجود أحمد عز وكريم عبد العزيز جذبني للمشاركة في فيلم 7 dogs

أعربت الفنانة تارا عماد عن سعادتها بالمشاركة في فيلم 7 Dogs، مؤكدة أن هناك عدة عناصر جذبتها للعمل، من بينها التعاون مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، لما يتمتعان به من حضور وتجربة فنية كبيرة.

وقالت تارا عماد، خلال لقاء لها لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الفيلم يقدم طابعًا مختلفًا بعيدًا عن الأعمال الرومانسية التقليدية، وهو ما جعلها أكثر حماسًا لخوض هذه التجربة الجديدة.

وأضافت أنها كانت متحمسة للمشاركة في هذا المشروع منذ البداية، نظرًا لطبيعته المميزة وأجوائه الإنتاجية المختلفة، إلى جانب وجود مخرجين لكل منهما رؤية فنية مختلفة، وهو ما منح العمل تنوعًا وإضافة خاصة.

