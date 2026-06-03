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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد رمضان يواصل حديثه عن مؤامرة ضد “أسد”

فيلم أسد
فيلم أسد
أحمد البهى

واصل الفنان محمد رمضان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، نشر عدد من التوضيحات بشأن تعرض فيلمه «أسد» لمضايقات.


وقال محمد رمضان في منشور جديد: «الحمد لله على تقييمكم للفيلم، والحمد لله على تحقيق إيرادات بلغت 70 مليون جنيه في أقل من 20 يومًا في مصر فقط، رغم التضييقات على الفيلم وسوء معاملة جمهوره في السينمات المصرية والسعودية معًا».


 

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يعلن فيها محمد رمضان استياءه مما يحدث مع فيلمه، بحسب ما يعتقد، إذ ظهر في مقطع فيديو منذ عدة أيام.


 

وخلال الفيديو، وجه محمد رمضان رسالة إلى جمهوره عبر مقطع فيديو نشره على «إنستجرام»، قائلًا: «حبايبي الغاليين وجمهوري الغالي المخلص، لما صوتوا وكشفوا المؤامرات على الفيلم في السينمات من مضايقات وإجبارهم على دخول أفلام أخرى، ثم دخول القاعات وتصوير التذاكر التي تحمل أسماء أفلام مختلفة».


وأضاف: «طبعًا شكرًا ليكم، أنتم مش بس بتحموا فيلمي، أنتم بتحموا الصناعة كلها من أي فساد. ولما شاركت ما نشرتموه، قلت إن أكيد هيحصل تحرك، وأكيد هنشوف حاجة، ومش هيتسكت على القصة، ولكن فوجئت إنه حتى هذه اللحظة لم يحدث شيء».


 

وتابع: «ده أمر غريب، ونفسي أشوف ردًا من الجهات المعنية أو من وزارة الثقافة أو من إدارات السينمات يوضح إيه اللي بيحصل مع جمهوري وفيلمي».


 

وعلق رمضان على الفيديو قائلًا: «مش هتعرفوا تحرموني من الجمهور، ولا هتقدروا تحرموا الجمهور مني. ملحوظة: زملائي الأعزاء ليس لهم أي تدخل، من قريب أو بعيد، بما يحدث مع فيلم “أسد”.. ثقة في الله نجاح».


 

وكان محمد رمضان، على مدار الأيام الماضية، حريصًا على إعادة نشر بعض التعليقات والمنشورات من عدد من الجمهور، الذين أوضحوا، بحسب ما رووه على حساباتهم علي عهدتهم، أن فيلم «أسد» يتعرض لبعض التضييقات، تتمثل في إلغاء أو تقليل عدد من حفلات عرض الفيلم لصالح أفلام آخري. 


 

محمد رمضان فيلم أسد أسد الفنان محمد رمضان

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