الجمعة.. "فلكلوريتا" تحيي أمسية للتراث الشعبي المصري بقبة الغوري

ينظم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية فنية جديدة لفرقة "فلكلوريتا"، وذلك في السابعة والنصف مساء الجمعة 5 يونيو، ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي يقدمه الصندوق عبر مراكز الإبداع التابعة له.

تأسست الفرقة على يد مجموعة من الفنانين الشباب الذين تجمعهم شغف الموسيقى التراثية والفنون الشعبية المصرية، وتضم 14 فنانًا وفنانة، يشكل العنصر النسائي غالبيتهم، حيث تضم تسع عازفات لآلات الإيقاع الشعبية، إلى جانب مجموعة من العازفين المتخصصين في الآلات التراثية مثل الكولة والمزمار، فضلًا عن الأورج والبركشن.

وتقدم الفرقة خلال الحفل باقة مختارة من أشهر أغاني الفلكلور والتراث الشعبي المصري، من بينها: "على ورق الفل دلعني"، و"يا أبو اللبايش يا قصب"، و"البت بيضا"، و"أنا أعمل إيه"، و"وردي يا بنت أخت البيه"، و"إحنا صعايدة من قنا"، و"رد علينا"، و"متى أشوفك"، و"بص على الحلاوة"، و"ياما دقت"، و"تحت الشباك"، و"تعالى"، و"أنا اللي ببيع ياسمين"، و"النبي يا غزال".

ويأتي الحفل في إطار استراتيجية قطاع صندوق التنمية الثقافية الرامية إلى الحفاظ على الموروث الفني المصري، وإعادة تقديمه للأجيال الجديدة في قوالب إبداعية معاصرة، بما يسهم في صون الهوية الثقافية وتعزيز حضور الفنون الشعبية الأصيلة في المشهد الثقافي المصري.