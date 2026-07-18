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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بتوجيهات رئاسية .. مشروعات مصرية تنزانية مشتركة لتحقيق الرخاء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
قسم الأخبار

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في مدينة دار السلام التنزانية، والرئيسة الدكتورة سامية صلوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المُتحدة في الجلسة الختامية لاجتماع رجال الاعمال من البلدين، وذلك على هامش زيارة السيد الرئيس إلى تنزانيا.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شارك فيه ما يزيد عن ٣٥ من رجال الاعمال المصريين، وحوالي ١٢٠ من نظرائهم التنزانيين. 


واشار السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس القى كلمة في الاجتماع، وفيما يلي نصها: 

فخامة الرئيسة الدكتورة سامية صلوحو حسن 
أود أن أعرب عن سعادتي بوجودي في جمهورية تنزانيا المتحدة الشقيقة، وأن أعبر عن تقديري العميق لمجتمع الأعمال المصري التنزاني الذي نجح خلال السنوات الماضية في الاضطلاع بدور فاعل في تعزيز علاقات الشراكة بين بلدينا، بما يعكس متانة الروابط واتساع المصالح المشتركة. 


أشير إلى مباحثاتنا المثمرة اليوم والنتائج العملية في المجال التجاري والاستثماري والتي نأمل أن تنتقل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروعات. 


وقد شهدنا اليوم توقيع مذكرتي تفاهم بين الوزراء من الجانبين، كما توافقنا على المضي قدما في تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الزراعة، والثروة الحيوانية. وفي هذا الإطار؛ قد كلفت مدير مكتب الرئيس بالتنسيق المباشر مع نظيره التنزاني بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ووضع آليات واضحة لترجمة ذلك إلى مشروعات ملموسة.


كما توافقنا على مشروعات لتطوير الموانئ والربط البحري والسككي والمناطق اللوجستية، وفي مجال الطرق والبنية التحتية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة ونقل البضائع، ويدعم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لتنزانيا، وكذا اتفقنا على التعاون في مجالات التكنولوجيا والعلوم وتبادل الخبرات البشرية، بما يعزز التنمية والتكامل الاقتصادي بين البلدين. وقد أكدت أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص لدفع العلاقات الاستثمارية في البلدين، ووجهت الوزراء المعنيين بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي تم التوافق عليها، والعمل على تذليل أيه عقبات قد تواجهها، وتقديم الدعم اللازم لها بما يسهم في تحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية وشراكات تنموية حقيقية.


وأؤكد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتنزانيا تستند على أسس واعدة، ونعول على دور القطاع الخاص في البلدين لتعزيز هذه العلاقات وبناء مشروعات تحقق قيمة مضافة، وتفتح أسواق جديدة تدعم أهداف التنمية والرخاء للشعبين المصري والتنزاني الشقيقين.
واضاف المتحدث الرسمي أن ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين أكدوا على ترحيبهم بتكثيف التعاون الثنائي بين مصر وتنزانيا لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، من خلال التوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، وأكدوا كذلك حرصهم على تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لدفع العلاقات الثنائية الاقتصادية إلى آفاق أرحب.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتورة سامية صلوحو حسن تنزانيا مصر

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