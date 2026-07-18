صحيفة تنزانية: استقبال حافل للرئيس السيسي لدى وصوله إلى دار السلام

سلطت صحيفة "ديلي نيوز" التنزانية في نسختها الإنجليزية، الضوء على استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسميًا في القصر الرئاسي بدار السلام من قبل مضيفته، الرئيسة سامية صلوحو حسن، لدى بدء زيارته الرسمية إلى تنزانيا.



وأُطلقت 21 طلقة مدفعية تحيةً لوصول الرئيس السيسي، إيذانًا ببدء مراسم الاستقبال الرسمية.



ويُعدّ الرئيس السيسي ثاني رئيس مصري يزور تنزانيا، بعد الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عام 1968.



وتأتي زيارة الرئيس السيسي في وقتٍ تُواصل فيه تنزانيا ومصر تعزيز علاقاتهما الدبلوماسية الراسخة وتعاونهما في مختلف القطاعات.



ومن المتوقع أن يُجري الزعيمان محادثات ثنائية تُركّز على التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والتعاون التنموي.



زار الرئيس جمال عبد الناصر تنزانيا خلال فترة رئاسة مؤسسها، المعلم جوليوس نيريري، في وقت كانت فيه العلاقات بين البلدين وثيقة بفضل حركات التحرر الأفريقية والتعاون بين الدول النامية، ومن المتوقع أن تفتح زيارة الرئيس السيسي فصلاً جديداً في العلاقات الثنائية بين البلدين.



وهي الزيارة الثانية للرئيس السيسي منذ توليه الحكم، حيث قام بالزيارة الأولى لتنزانيا في أغسطس 2017.