بالعصيان والشوم .. خناقة أجانب في السلام تنتهي بقسم الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" بالتشاجر بإستخدام عصى خشبية بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بتاريخ 16 /الجارى بين طرف أول (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" ) طرف ثان (3 أشخاص "يحملون جنسية ذات الدولة") جميعهم مقيمين بدائرة القسم لخلافات بينهم حول العمل بأحد المصانع ، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب بإستخدام عصى خشبية دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشادهم ضبط العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.