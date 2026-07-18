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برفقة وزير التربية والتعليم.. وكيل الأزهر يكرم الطلاب الأوائل في المنصة اليابانية| صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

برفقة وزير التربية والتعليم.. وكيل الأزهر يكرم الطلاب الأوائل في المنصة اليابانية| صور

وكيل الأزهر يكرم الطلاب الأوائل في المنصة اليابانية
وكيل الأزهر يكرم الطلاب الأوائل في المنصة اليابانية
محمد شحتة

كرَّم الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفوميو إيواي، سفير دولة اليابان بجمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، الطلاب والطالبات الحاصلين على نسبة 100% في المنصة اليابانية، بحضور عدد من قيادات الأزهر ووزارة التربية والتعليم وممثلي الجانب الياباني.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، خلال الاحتفالية، أن هذا التكريم يجسد ثمار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف ووزارة التربية والتعليم واليابان، ويعكس اهتمام المؤسسات التعليمية برعاية الطلاب المتميزين، وصقل مهاراتهم بما يتوافق مع أحدث النظم التعليمية، مشيدًا بما حققه الطلاب من تفوق والتزام يعكس قدرتهم على المنافسة والتميز.


الاستثمار في الطلاب الموهوبين

من جهته، هنأ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب المكرمين، مؤكدًا أن الاستثمار في الطلاب الموهوبين يمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل التعليم، وأن التجارب التعليمية الحديثة تسهم في إعداد جيل يمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة متطلبات العصر.


فيما قال الدكتور أحمد الشرقاوي، إن تفوق طلاب الأزهر في معايير المنصة اليابانية يؤكد نجاح جهود تطوير العملية التعليمية، ويعكس امتلاكهم للمهارات التي تؤهلهم للمنافسة عالميًا، مشددًا على أن قطاع المعاهد الأزهرية سيواصل دعم الطلاب المتميزين ورعاية الموهوبين، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف الشيخ أيمن عبدالغني.

وشهدت الاحتفالية تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين، تقديرًا لتميزهم في استيفاء معايير المنصة اليابانية وتحقيقهم نسبة 100%، وسط إشادة بما قدموه من أداء متميز.

الأزهر وزير التربية والتعليم اليابان المعاهد الأزهرية المنصة اليابانية

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