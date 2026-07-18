القبض على شخص أدى حركات إستعراضية بدراجته النارية في الجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات إستعراضية حال سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة بولاق القاهرة مُعرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا "لا يحمل رخصتى قيادة وتسيير") وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 15/الجارى بقصد اللهو والإستعراض.
تم التحفظ على الدراجة النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.