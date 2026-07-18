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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد وحدة بنى مهدى ويدعو المواطنين سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالتوازي مع خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، داعيًا المواطنين إلى سرعة التسجيل بالمنظومة للاستفادة من حزمة الخدمات الطبية المتكاملة التي توفرها، وذلك خلال تفقده سير العمل بوحدة بني مهدي الصحية التابعة لمركز المنيا.

وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال رفع كفاءة المنشآت الصحية، وتحديث التجهيزات، وتحسين جودة الخدمات، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة ولائقة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يعتمد على مشاركة المواطنين وسرعة تسجيلهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مختلف أقسام الوحدة، واطمأن على انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمترددين، واستمع إلى شرح من الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، حول آليات التشغيل ومستوى الأداء داخل الوحدة.

وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية، وفي مقدمتها مبادرة “الألف يوم الذهبية”، ومبادرة “100 مليون صحة”، ومبادرات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن أورام الثدي، وغيرها من المبادرات التي تستهدف تعزيز صحة المواطنين والوقاية من الأمراض، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بأهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين فترات الإنجاب للحفاظ على صحة الأم والطفل، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتعظيم الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التوجه لأقرب وحدة صحية أو مركز مخصص للتسجيل، وسرعة الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن حصولهم على خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة، والاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية التي تستمر في تقديم خدماتها بالمجان للمستحقين، مؤكدًا أن التسجيل يمثل خطوة أساسية للاستفادة من المنظومة الجديدة التي تستهدف توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة لجميع المواطنين.

كما اطلع المحافظ على مؤشرات تشغيل وحدة بني مهدي الصحية، والتي تخدم نحو 7796 نسمة، وتقع على مساحة 1190 مترًا مربعًا، وأُنشئت عام 1984، وشهدت أعمال تطوير شاملة عام 2018، فيما قدمت خدماتها لأكثر من 1671 مواطنًا خلال شهر يونيو الماضي.

واستعرض المحافظ الخدمات التي تقدمها الوحدة، وتشمل خدمات الطوارئ، والعيادات الخارجية، وعيادة الأسنان، والمعمل، والتطعيمات، ومتابعة الأطفال والحوامل، وتنظيم الأسرة، والمشورة الأسرية، إلى جانب الخدمات الوقائية والعلاجية، موجهًا بالحفاظ على جودة الأداء، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى، والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

المنيا محافظ المنيا وحدة صحية بنى مهدى

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