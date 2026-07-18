مصرع صغير صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمنيا

لقي صغير مصرعه أثناء عبور شريط السكة الحديد بعد أن صدمه قطار بالمنيا، وتم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث اصطدام قطار بصغير بمزلقان ماقوسة بمدينة المنيا.

وفور تلقي البلاغ انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وبعد المعاينة تبين مصرع طفل مجهول الهوية في العقد الأول من عمره، بعد أن تسبب اصطدامه بالقطار في تهشيم رأسه.

وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.