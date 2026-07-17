إصابة 5 أشخاص في انقلاب ملاكي بالصحراوي الشرقي بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، جنوب كمين الصفا بالمنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، قبلي كمين الصفا، وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه كسور، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة ورفع آثار السيارة من الطريق، بما يضمن تسيير الحركة المرورية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر جهات التحقيق أعمالها لكشف أسباب وملابسات وقوع الحادث