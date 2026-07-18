الهند تطلق أول صاروخ خاص إلى الفضاء

أطلقت الهند، اليوم السبت، أول صاروخ مداري يُطور بالكامل بواسطة شركة خاصة، إذ نجحت شركة سكاي روت إيروسبيس في إطلاق الصاروخ فيكرام-1 من مركز ساتيش داوان الفضائي في جزيرة سري هريكوتا، بولاية أندرا براديش جنوب شرق البلاد.

وأوضحت صحيفة (إنديا توداي) المحلية ، أن نجاح المهمة لم يقتصر على عملية الإطلاق فحسب، بل شمل أيضًا نشر الأقمار الصناعية بنجاح، إذ عملت المراحل الأربع للصاروخ بكفاءة تامة منذ المحاولة الأولى.

وتُمثل المهمة، التي حملت اسم "مهمة آغامان"، نقطة تحول في مسيرة صناعة الفضاء الهندية، معلنةً دخول الشركات الخاصة الهندية رسميًا إلى سوق إطلاق الصواريخ المدارية، لتصبح الهند ضمن نخبة محدودة من الدول التي نجحت فيها شركات تجارية في تطوير وإطلاق صواريخ مدارية بشكل مستقل.