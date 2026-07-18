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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المهرجان القومي للمسرح يكرم الفنانة شهيرة في دورته التاسعة عشرة

شهيرة
شهيرة
أحمد إبراهيم

الفنانة شهيرة من بين المكرمين في الدورة التاسعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك تقديرًا لإسهاماتها في المسرح المصري وما قدمته على خشبة المسرح من أعمال تركت أثرًا لدى الجمهور وأسهمت في إثراء الحركة المسرحية.

وتُعد شهيرة، خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، واحدة من أبرز الفنانات اللاتي انطلقن من خشبة المسرح، حيث قدمت عشرات الأعمال الفنية، وكان للمسرح نصيب بارز من مسيرتها الفنية. وشهدت بدايتها على خشبة المسرح القومي من خلال رائعة الكاتب الكبير ألفريد فرج “عودة الغائب”، لتعلن منذ ظهورها الأول امتلاكها موهبة لافتة وحضورًا مميزًا. ثم تألقت في عدد من العروض المهمة، من بينها الراجل اللي خاف من خياله”، و”تصبح على خير يا حبة عيني”، و”مصر فوق كل المحن”، و”طائر البحر”، و"البلدوزر" مؤكدة قدرتها على تجسيد الشخصيات المركبة وترك بصمة مميزة في المسرح المصري.

ومن أبرز محطاتها المسرحية تجسيدها لشخصية “نفيسة” في مسرحية “بداية ونهاية”، المأخوذة عن رائعة الأديب العالمي نجيب محفوظ، حيث قدمت واحدة من أكثر الشخصيات النسائية تعقيدًا في المسرح المصري. فقد جسدت فتاة دفعتها قسوة الظروف الاجتماعية والفقر وتحمل مسؤولية أسرتها إلى خيارات مأساوية، مقدمة أداءً اتسم بالصدق والعمق الإنساني، وعكس الصراع النفسي بين التضحية والضعف والبحث عن الكرامة.

ولم يقتصر دور شهيرة على عطائها الفني، بل كان لها أيضًا موقف وطني بارز، إذ كانت من أوائل الفنانين الذين تبرعوا بأجورهم للمساهمة في سداد ديون مصر، تأكيدًا لإيمانها بدور الفنان في خدمة وطنه، وهو ما يعكس جانبًا من شخصيتها الإنسانية إلى جانب مسيرتها الإبداعية.

وخلال مسيرتها الفنية، حصدت الفنانة الكبيرة شهيرة على عدد من الجوائز والتكريمات، من بينها جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “ضاع العمر يا ولدي”، حيث كرمها الرئيس الراحل محمد أنور السادات في عيد الفن تقديرًا لعطائها الفني.

وأعربت الفنانة القديرة شهيرة عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في المهرجان القومي للمسرح المصري، مؤكدة أن هذا التكريم يحمل مكانة خاصة في قلبها، وقالت: “سعيدة جدًا بهذا التكريم، لأنه جاء من المهرجان الدولة للمسرح، والمسرح بالنسبة لي هو المدرسة الحقيقية التي تعلمت فيها معنى الالتزام والانضباط واحترام الجمهور. كل شخصية قدمتها على خشبة المسرح كانت جزءًا من رحلتي الفنية والإنسانية، ولذلك أشعر أن هذا التكريم يحتفي بكل هذه السنوات من الحب والتعب والإخلاص للمهنة".

وأضافت: “أعتز بكل الأدوار التي قدمتها على المسرح، لأنها صنعت جزءًا مهمًا من شخصيتي كفنانة، والعمل على خشبة المسرح له رهبة ومتعة لا يشبههما أي شيء آخر، فالوقوف أمام الجمهور بشكل مباشر يظل تجربة استثنائية لا تتكرر، وأتمنى أن يظل المسرح المصري دائمًا منارة للفن والإبداع".

محمد رياض شهيرة للمهرجان القومي للمسرح المصري

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