مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والدمى يفتح باب المشاركة في دورته الثانية

أعلنت إدارة مهرجان مصر الدولي لمسرح الطفل والدمى (EIFFCTP)، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة الثانية من المهرجان، التي تستضيفها مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر 2026، تحت رعاية وزارة الثقافة.

ويستهدف المهرجان دعم وتطوير العروض المسرحية الموجهة للأطفال واليافعين، من خلال استضافة إنتاجات مصرية وعربية ودولية، تسلط الضوء على أحدث التجارب في مسرح الطفل وفنون الدمى، بما يعزز دور المسرح في تنمية الوعي والثقافة لدى الأجيال الجديدة.

وأكدت إدارة المهرجان أن استقبال طلبات المشاركة يستمر حتى 31 أغسطس 2026، موضحة أن التقديم متاح مجانًا عبر الاستمارات الإلكترونية المخصصة للفرق المصرية والعربية والدولية.

ويستقبل المهرجان عروض مسرح الطفل، ومسرح الدمى، والعروض التي تمزج بين الممثلين والدمى، إلى جانب عروض المسرح المدرسي، كما يرحب بالأعمال التي تدعم مفاهيم الدمج والشمول، سواء من خلال مشاركة فنانين من ذوي الإعاقة أو تناول قضاياهم داخل العرض المسرحي.

واشترطت الإدارة أن تكون الأعمال المقدمة موجهة للأطفال واليافعين من 6 إلى 18 عامًا، مع تحديد الفئة العمرية والجمهور المستهدف بكل عرض، سواء للأطفال من ذوي الإعاقة أو غيرهم أو لكليهما.

كما حدد المهرجان مدة العرض بما يتراوح بين 30 و75 دقيقة، على أن تُقدم الأعمال المختارة مرة أو مرتين على مسارح الإسكندرية، مع احتفاظ إدارة المهرجان بحق دعوة بعض العروض لتقديم عروض إضافية في مدن مصرية أخرى ضمن برنامج الدورة.

وشددت إدارة المهرجان على أهمية اعتماد العروض على اللغة البصرية والتعبير الحركي إلى جانب الحوار، خاصة في الأعمال المقدمة بلغات غير العربية أو الإنجليزية، بما يضمن وصول الرسالة الفنية إلى مختلف الفئات، مع مراعاة معايير الإتاحة التي تتيح للأطفال من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة الاستمتاع بالتجربة المسرحية على قدم المساواة.