مستعدون للوساطة.. الرئيس الصيني يدعو تايلاند وكمبوديا لحل نزاعهما الحدودي

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج تايلاند وكمبوديا إلى تسوية الخلاف الحدودي بينهما، وذلك بعد لقائه زعيمي البلدين في اليوم نفسه، مؤكدا أن حل النزاع يصب في "المصالح المشتركة وطويلة الأمد" للطرفين.

وكان الخلاف بين البلدين قد تصاعد العام الماضي إلى أعنف مواجهات بين الجارتين منذ أكثر من عقد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص من العسكريين والمدنيين، وإصابة مئات آخرين.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ديسمبر 2025؛ فإن الهدوء النسبي لا يزال يشوبه تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن انتهاكات متكررة للهدنة.

وخلال لقائه رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، على هامش مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي في مدينة شنغهاي، قال شي إن تسوية النزاع تصب في "المصالح المشتركة وطويلة الأمد لتايلاند وكمبوديا".

ودعا الرئيس الصيني الجانبين إلى مواصلة الحوار، مؤكدا أن بكين ستؤدي "دورا بناء" في هذا الملف، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

كما وجه “شي” رسالة مماثلة خلال اجتماع منفصل مع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، مضيفا أن الصين تدعم التوصل إلى حل عبر المفاوضات.

ويعود النزاع حول المطالبات الإقليمية المتنافسة بين البلدين إلى عقود، ويتمحور بشكل أساسي حول مجمع معابد أثري قديم، حيث شهدت المنطقة توترات ومواجهات مسلحة بشكل متقطع.

وفي رده على دعوة “شي”، قال رئيس الوزراء التايلاندي إن بلاده لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى حل سلمي للنزاع، معربا عن تقديره للدور الصيني "العادل والمحايد"، بحسب "شينخوا".

من جهته، شكر هون مانيت، الصين، على تشجيع الحوار والمساعدة في دفع جهود التسوية السلمية، مؤكدا أن كمبوديا ستواصل الالتزام بالحوار وخفض التصعيد.



وبعيدا عن ملف الحدود، دعا “شي” إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع البلدين، بما في ذلك عبر آليات حوار جديدة؛ منها صيغة "2+2" مع تايلاند التي تضم وزيري الخارجية والدفاع من الجانبين، وصيغة "3+3" مع كمبوديا بمشاركة مسؤولي الخارجية والدفاع والأمن العام.

كما دعا إلى توسيع التعاون مع البلدين في القطاعات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي، والعمل المشترك لمكافحة الاحتيال عبر الاتصالات، والمقامرة الإلكترونية، وغيرها من الجرائم العابرة للحدود.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لكل من تايلاند وكمبوديا، كما أنها أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في كمبوديا.

وخلال لقائه الزعيم التايلاندي، دعا شي أيضا إلى تسريع التقدم في مشروع السكك الحديدية فائقة السرعة الذي تموله الصين، وتحسين الربط السككي بين البلدين عبر لاوس.

وأكد الرئيس الصيني دعم بكين لدور أكبر لتايلاند في الشؤون الدولية والإقليمية، مع التعهد بتعزيز التنسيق ضمن أطر متعددة الأطراف مثل منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وفي ما يتعلق بكمبوديا، حث شي حكومة بنوم بنه على تسريع العمل في "ممر التنمية الصناعية"، وهو مشروع بنية تحتية مشترك، إضافة إلى مشروع "ممر الأسماك والأرز" الهادف إلى تطوير القطاع الزراعي الكمبودي.