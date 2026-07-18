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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفيات جامعة بنها تنجح في إنقاذ طفل بجراحة دقيقة

الفريق الطبي
الفريق الطبي
إبراهيم الهواري

نجح فريق طبي بمستشفيات جامعة بنها في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامًا ونصف، بعد وصوله إلى قسم الطوارئ في حالة حرجة إثر سقوطه من أعلى الفراش على آلة حادة "مفك"، ما أدى إلى اختراق رقبته بعمق 8 سم، في إصابة بالغة الخطورة كادت تودي بحياته.
وجرى التعامل مع الحالة على الفور، حيث تم تجهيز الطفل وإدخاله غرفة العمليات خلال دقائق، نظرًا لخطورة موضع الإصابة وقربها من الأوعية الدموية الرئيسية، وشرايين وأوردة المخ، والقصبة الهوائية، والبلعوم، والمريء، والغدة الدرقية.


وتمكن الفريق الطبي من استخراج المفك بأمان، وإصلاح الجدار الخلفي للبلعوم، وترميم الأنسجة المتهتكة بالكامل، لتستقر حالة الطفل بعد الجراحة، ويخضع حاليًا للمتابعة الطبية.
وجاء هذا النجاح تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، وبإشراف الدكتور محمد دعبس رئيس قسم الجراحة العامة، والأستاذ الدكتور إيهاب سعيد رئيس قسم التخدير.
وضم الفريق الجراحي الدكتور محمود جودة استشاري الجراحة العامة، والدكتور حمدي حسن مدرس مساعد الجراحة، والدكتور عمر جلال طبيب مقيم الجراحة، كما شارك من فريق جراحة الأنف والأذن والحنجرة الدكتور علاء عبد السميع والدكتور أحمد حمدي الزبير، بالإضافة إلى فريق التخدير بقيادة الدكتورة مها جميل استشاري التخدير، والدكتور محمد عبد الرازق، والدكتور أحمد إبراهيم، إلى جانب أطقم التمريض بأقسام الجراحة والعمليات والأطفال، الذين كان لهم دور بارز في إنجاح التدخل الطبي وإنقاذ حياة الطفل.

جامعة بنها إنقاذ طفل بنها مستشفيات جامعة بنها فريق طبي

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