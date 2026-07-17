قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر: أجواء اليوم شديدة الحرارة وأمواج البحر تتجاوز 2 متر
النفط الكويتي ينخفض بمقدار 3.64 دولار ليسجل 81.33 دولار للبرميل
دون تحديد موعد.. تأجيل اجتماع عسكري افتراضي بين لبنان وإسرائيل
محمد صلاح يُهدي البطل الأولمبي أحمد الجندي حذاءه الذي ارتداه في إحدى مباريات كأس العالم
صرف مرتبات يوليو 2026.. المواعيد والزيادات والفئات المستحقة
سعر الذهب اليوم الجمعة 17-7-2026.. هبوط عيار 21
بعد 24 ساعة من البحث ..العثور على جثمان شاب غرق بشاطئ العلمين
لليوم الرابع.. غلق الشواطئ المفتوحة في مرسى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج
محمد صلاح يعود للتدريبات بلياقة بدنية قوية
دعمًا للإنتاج.. الزراعة تصدر 368 ترخيصًا لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة
وزيرة التضامن تلتقي مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس جامعة مدينة السادات
تصعيد متواصل بين واشنطن وطهران.. اعرف أبرز التطورات العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها يكرم طالبة بكلية ويالتجارة شيد بكفاحها في التوفيق بين الدراسة والعمل

جانب من التكريم
جانب من التكريم
إبراهيم الهواري

كرّم الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، الطالبة ندى محمد مصطفى، بالفرقة الثانية بكلية التجارة، تقديرًا لكفاحها وقدرتها على التوفيق بين الدراسة الجامعية والعمل، مشيدًا بما قدمته من نموذج مُلهم للشباب في تحمل المسؤولية والإصرار على تحقيق النجاح.


ويأتي التكريم عقب لقائها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية بإحدى محطات تصدير الفاكهة بمحافظة البحيرة، حيث لاقت قصتها إشادة واسعة لما تعكسه من قيمة العمل والاجتهاد.
وأكد رئيس جامعة بنها أن الطالبة تمثل نموذجًا مشرفًا للطالب الجامعي، بعدما نجحت في الموازنة بين استكمال دراستها والعمل لتحمل نفقات تعليمها، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم الطلاب المجتهدين وتوفير مختلف أوجه الرعاية لهم.
وأضاف أن قصة ندى تؤكد أن الإرادة والعمل الجاد هما السبيل الحقيقي لتحقيق النجاح، معربًا عن تمنياته لها بمزيد من التفوق، وأن تكون مصدر إلهام لزملائها.
من جانبها، أعربت ندى محمد مصطفى، المقيمة بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، عن سعادتها بالتكريم، مؤكدة أن لقاءها برئيس مجلس الوزراء منحها دفعة معنوية كبيرة للاستمرار في العمل والاجتهاد.
وأوضحت أنها تعمل بإحدى محطات تصدير الفاكهة منذ أربع سنوات، واستطاعت من خلال عملها توفير نفقات دراستها الجامعية ومصاريف انتقالها اليومية بين المنوفية وجامعة بنها بمحافظة القليوبية، مؤكدة أن الإصرار والاجتهاد كانا سر نجاحها في الجمع بين الدراسة والعمل.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها رئيس جامعة بنها بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

زيادة أسعار الكهرباء رسميًا خلال ساعات الذروة.. تعرف على الفئات المستهدفة والمواعيد

مصطفي زيكو

ردا على تصريحاتها.. مصطفى زيكو يوجه رسالة مؤثرة لوالدته: هتفضلي رقم واحد

النادي الاهلي

مفاجآت في قائمة الأهلي.. موقف منصف وسفيان وأكرم توفيق والراحلين

الارجنتين واسبانيا

فيفا يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

الزمالك

أمير هشام: حالة اندهاش كبيرة لدى جمهور الزمالك من الأسماء المرشحة لتدريب الفريق

صورة أرشيفية

تماسيح بدل الأسلاك.. خطة بن غفير لتأمين السجون الإسرائيلية تثير عاصفة من الجدل

سعر الدولار

أعلي سعر دولار في البنوك الآن

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

ترشيحاتنا

اختبارات القدرات

تنسيق الجامعات 2026.. موعد التسجيل والتقدم لاختبارات القدرات

مرتبات شهر يوليو 2026

احسب مرتبك الجديد بعد الزيادة.. هؤلاء يحصلون على 9,500 جنيه الاثنين المقبل

تنسيق الصف الأول الثانوي

دليلك للتقديم.. انطلاق المرحلة الإلكترونية لتنسيق الصف الأول الثانوي 2027 اليوم

بالصور

إطلالة صيفية.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد