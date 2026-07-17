رئيس جامعة بنها يكرم طالبة بكلية ويالتجارة شيد بكفاحها في التوفيق بين الدراسة والعمل

كرّم الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، الطالبة ندى محمد مصطفى، بالفرقة الثانية بكلية التجارة، تقديرًا لكفاحها وقدرتها على التوفيق بين الدراسة الجامعية والعمل، مشيدًا بما قدمته من نموذج مُلهم للشباب في تحمل المسؤولية والإصرار على تحقيق النجاح.



ويأتي التكريم عقب لقائها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية بإحدى محطات تصدير الفاكهة بمحافظة البحيرة، حيث لاقت قصتها إشادة واسعة لما تعكسه من قيمة العمل والاجتهاد.

وأكد رئيس جامعة بنها أن الطالبة تمثل نموذجًا مشرفًا للطالب الجامعي، بعدما نجحت في الموازنة بين استكمال دراستها والعمل لتحمل نفقات تعليمها، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم الطلاب المجتهدين وتوفير مختلف أوجه الرعاية لهم.

وأضاف أن قصة ندى تؤكد أن الإرادة والعمل الجاد هما السبيل الحقيقي لتحقيق النجاح، معربًا عن تمنياته لها بمزيد من التفوق، وأن تكون مصدر إلهام لزملائها.

من جانبها، أعربت ندى محمد مصطفى، المقيمة بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، عن سعادتها بالتكريم، مؤكدة أن لقاءها برئيس مجلس الوزراء منحها دفعة معنوية كبيرة للاستمرار في العمل والاجتهاد.

وأوضحت أنها تعمل بإحدى محطات تصدير الفاكهة منذ أربع سنوات، واستطاعت من خلال عملها توفير نفقات دراستها الجامعية ومصاريف انتقالها اليومية بين المنوفية وجامعة بنها بمحافظة القليوبية، مؤكدة أن الإصرار والاجتهاد كانا سر نجاحها في الجمع بين الدراسة والعمل.