جامعة بنها تشارك في دراسة عالمية تضع عن اضطراب البنكرياس الدهني

أعلنت جامعة بنها مشاركتها ضمن تحالف بحثي دولي ضم 25 خبيرًا من ست قارات في إعداد أول وثيقة توافقية دولية لوضع إطار مفاهيمي وتشخيصي لترسب الدهون داخل البنكرياس، والتي نُشرت بمجلة Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology، إحدى أبرز الدوريات العلمية العالمية المتخصصة.



وشهدت الدراسة مشاركة الدكتورة رضا البدوي، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب بجامعة بنها، وأسفرت عن اعتماد "إجماع ملبورن" الذي يتضمن 58 توصية علمية، ويعترف رسميًا بـاضطراب البنكرياس الدهني (Fatty Pancreas Disorder - FPD) كحالة مرضية مستقلة، مع اعتماد التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) كأدق وسيلة لتشخيص الحالة وتقييمها.

ويؤكد هذا الإنجاز الحضور المتنامي للباحثين المصريين في المشروعات البحثية الدولية، ويعزز إسهام الجامعات المصرية في تطوير المعرفة الطبية ووضع أسس علمية تسهم في تحسين التشخيص المبكر والوقاية من أمراض البنكرياس.