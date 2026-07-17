رئيس جامعة بنها : منحة كاملة لطالبة التجارة وإعفاء من رسوم الكتب

قرر الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إعفاء الطالبة ندى محمد مصطفى، المقيدة بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، من سداد رسوم الكتب الدراسية، مع منحها منحة دراسية كاملة طوال السنوات المتبقية لها بالجامعة، تقديرًا لكفاحها وإصرارها على استكمال تعليمها بالتوازي مع عملها.



وجاء القرار خلال استقبال رئيس جامعة بنها للطالبة، عقب لقائها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية بإحدى محطات تصدير الفاكهة بمحافظة البحيرة، حيث أشاد بما قدمته من نموذج مشرف يعكس قيمة العمل والاجتهاد والإصرار على النجاح.



وأكد رئيس جامعة بنها أن الجامعة تحرص على دعم الطلاب المجتهدين وتوفير مختلف أوجه الرعاية لهم، مشيرًا إلى أن ندى قدمت نموذجًا ملهمًا للشباب المصري بعدما نجحت في التوفيق بين الدراسة الجامعية والعمل، وتحملت مسؤولية تعليمها بإرادة وعزيمة.

وأضاف أن قصتها تؤكد أن النجاح لا تحدده الظروف، وإنما تصنعه الإرادة والعمل الجاد، متمنيًا لها دوام التفوق، وأن تظل مصدر إلهام ورسالة أمل لكل طالب يسعى لتحقيق حلمه رغم التحديات.