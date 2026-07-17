«هذا الشبل من ذاك الأسد».. فتحى سند يشيد بمسيرة شريف إكرامي

علق الناقد الرياضي فتحى سند على إعلان شريف إكرامي اعتزال كرة القدم، مؤكدًا أن الكرة المصرية تودع أحد النماذج الاستثنائية داخل المستطيل الأخضر وخارجه، مشيدًا بشخصيته وثقافته وقدرته على القيادة.

وكتب فتحى سند عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "اعتزال النجم الكبير شريف إكرامي ليس من الأخبار التي يمكن أن تمر دون التوقف أمامها، لأن شريف نموذج عبقري لم ولن يتكرر، ولا أبالغ إذا قلت إنه ليس له مثيل في ملاعب المحروسة".

وأضاف: "شريف، هذا الشبل الذي من ذاك الأسد إكرامي وحش أفريقيا، يتمتع بكل الصفات التي تجعله قيادة رياضية ناجحة؛ أدب، وعلم، واحترام، وثقافة، ويعرف كيف يتكلم، ومتى يتكلم، وماذا يقول عندما يتكلم".

وتابع: "شريف فعلًا اسم على مسمى، ستخسره الملاعب، ولكن سيكسبه من يفوز به، ليأخذ بيده في وسط رياضي يفتقد الكوادر المؤهلة أكاديميًا وعمليًا".

وكان شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز والأهلي السابق، قد أعلن اعتزال كرة القدم، موجهًا الشكر إلى جميع الأندية التي لعب لها خلال مسيرته، وعلى رأسها النادي الأهلي.