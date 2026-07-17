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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند يشيد بشريف إكرامي بعد اعتزاله: نموذج عبقري لن يتكرر في الملاعب المصرية

شريف اكرامي
شريف اكرامي
يمنى عبد الظاهر

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بقرار اعتزال حارس المرمى شريف إكرامي، مؤكدًا أن رحيله عن الملاعب يمثل خسارة كبيرة للكرة المصرية، لما يتمتع به من شخصية استثنائية داخل وخارج المستطيل الأخضر.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: “اعتزال النجم الكبير شريف إكرامي ليس من الأخبار التي يمكن أن تمر دون التوقف أمامها، لأن شريف نموذج عبقري لم ولن يتكرر، ولا أبالغ إذا قلت إنه ليس له مثيل في ملاعب المحروسة.”

وأضاف: “شريف، هذا الشبل الذي من ذاك الأسد، إكرامي وحش أفريقيا، يتمتع بكل الصفات التي تجعله قيادة رياضية ناجحة؛ أدب، وعلم، واحترام، وثقافة، ويعرف كيف يتكلم، ومتى يتكلم، وماذا يقول.”

واختتم سند رسالته مؤكدًا أن الملاعب ستفتقد شريف إكرامي، لكنه أعرب عن ثقته في نجاحه خارج المستطيل الأخضر، قائلًا: “ستخسره الملاعب، ولكن سيكسبه من يفوز به، ليأخذ بيده في وسط رياضي يفتقد الكوادر المؤهلة.


من جانب آخر، أكد شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، فخره بالمستوى المميز الذي قدمه مصطفى شوبير مع منتخب مصر خلال بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أنه كان في كامل الجاهزية والاستعداد لخوض منافسات البطولة، وأثبت للجميع أنه حارس مرمى كبير.

وقال إكرامي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن أكثر ما يميز مصطفى شوبير هو جاهزيته الدائمة، موضحًا أن مشاركته في أي وقت لا تجعلك تشعر بأنه بعيد عن أجواء المباريات أو يفتقد الاستعداد.

وتابع أن شوبير خاض معركة حقيقية ضد الانتقادات والتصريحات التي كانت تقلل من إمكانياته، والتي رددت أنه يشارك بسبب اسم والده، مؤكدًا أن ما قدمه داخل الملعب كان أفضل رد على تلك المزاعم.

شريف إكرامي اعتزال حارس المرمى النجم الكبير شريف إكرامي مصطفى شوبير بطولة كأس العالم

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