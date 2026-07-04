شريف إكرامي يدعم محمد هاني: البطولة لا تُقيَّم بلقطة واحدة بل بمشوار كامل

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز اشادة بلاعب منتخب مصر محمد هاني بعد تسجيل هدف بالخطأ في مرمانا بمباراة استراليا ضمن منافسات كأس العالم.

وكتب شريف إكرامي عبر حسابه على إكس: "أوقات في الكورة لقطة واحدة بتبقى أقوى من الحقيقة.. تسرق كل الضوء، وممكن تخلي ناس تنسى رحلة كاملة.. لكن البطولة ما بتتقيمش بلقطة.. البطولة بتتقيم بمشوار كامل.. والحقيقة هتفضل حقيقة".

وتابع: “محمد هاني مبهر من أول ماتش.. ثبات دفاعي، وتأثير هجومي.. وده مش مجاملة.. دي شهادة لبطولة كلنا شفناها مقدم بطولة كبيرة وواحد من أهم نجومها كل الاحترام يا هاني”.

وحقق منتخب مصر إنجازًا غير مسبوق بعدما تأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مواجهة دور الـ32.

ارتقى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، للمركز الـ24 فى تصنيف فيفا بدلا من الـ26، بعد التأهل التاريخى لدور الـ16 فى كأس العالم 2026.

واصل منتخب مصر كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أصبح خامس منتخب أفريقي يحقق الفوز في مباراة بالأدوار الإقصائية للمونديال، إثر تفوقه على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.

موعد مباراة منتخب مصر و الأرجنتين

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في دور ثمن النهائي مع الأرجنتين بعد هزيم الرأس الأخضر 3-2، ضمن منافسات مونديال 2026 المقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام مباراة منتخب مصر و الأرجنتين في دور الـ16 يوم الأربعاء 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.