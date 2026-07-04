هاني يفقد الوعي وصلاح يبكي.. 12مشهدا مثيرا من مباراة مصر وأستراليا

تغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب أستراليا بركلات الترجيح.

وتأهل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن إلى دور الـ 16 ليواجه الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم فى كأس العالم 2026 في تمام السابعة مساء.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن في دور الـ 16 أمام نظيهر منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم فى كأس العالم 2026 في تمام السابعة مساء.

وشهدت مباراة مصر وأستراليا عديد المشاهد المثيرة والتي جاءت على النحو التالي:

تألق إمام عاشور

ظهر إمام عاشور بمردود قوى منذ انطلاق صافرة المباراة وساهم فى منح خط هجوم الفراعنة أفضلية فى ظل الأطوال التى يتمتع بها لاعبى المنافس.

ونجح إمام عاشور فى تسجيل هدف أول باغت به دفاعات أستراليا فى الشوط الأول وسدد برأسه قوية سكنت حارس المنافس.

هاني يفقد الوعي

تعرض محمد هاني لفقدان الوعي لثوان معدودة لدى إحتكاكه مع أحد لاعبى أستراليا الأمر الذى استدعى نزول الطاقم الطبي للفراعنة الكبار.

وخضع محمد هاني للعلاج تحت غشراف الجهاز الطبي وتعافى سريعا لإستكمال المباراة.

مرموش يهدر هدفا

فى بداية الشوط الثاني لاحت كرة خطيرة لـ عمر مرموش فى مواجهة مرمى حارس أستراليا وسدد الكرة بغرابة لتضيع فرصة إضافة الهدف الثاني لصالح منتخب مصر.

هدف ذاتي

تسبب محمد هاني فى منح منتخب أستراليا إدراك هدف التعادل فى الشوط الثاني.

وإصطدمت الكرة برأس محمد هاني لدى إرسال احد لاعبى منتخب أستراليا الكرة داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك مصطفى شوبير.

تألق هيثم حسن

نجح البديل الذهبي هيثم حسن فى منح قوة وسرعة بعد نزوله مباشرة وأرهق دفاعات منتخب أستراليا حتى صافرة النهاية.

ولفت هيثم حسن الأنظار بفضل مهاراته وتحركاته وأشعل الجبهة اليمني لمنتخب مصر وساهم فى المد الهجومي للفراعنة الكبار حتى الرمق الأخير من عمر اللقاء.

هدف ضائع

أهدر رامي ربيعة مدافع منتخب مصر الوطني هدفا محققا لصالح الفراعنة الكبار فى الوقت القاتل من عمر المباراة.

وسدد رامي ربيعة قذيفة رأسية داخل منطقة الجزاء تصدي لها بشكل مذهل حارس أستراليا وأبعدها بصعوبة إلى ضربة ركنية.

ركلة بانينكا

شهدت ركلات الترجيح فى مباراة مصر وأستراليا تسديد محمد صلاح هدفا على طريقة بانينكا.

هدف التأهل

نجح حسام عبدالمجيد نجم دفاعات منتخب مصر الوطني فى تسجيل ركلة الترجيح التى جاء منها هدف التأهل للفراعنة الكبار إلى دور الـ 16 فى المونديال.

صلاح يواسي نجوم أستراليا

دخل لاعبى منتخب أستراليا فى نوبة هستيرية من البكاء والحزن عقب الخروج من كأس العالم بركلات الترجيح أمام منتخب مصر الوطني.

وقام محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني بمواساة لاعبى منتخب أستراليا والتخفيف عنهم.

صلاح يبكي

عقب إطلاق صافرة النهاية لمباراة مصر وأستراليا وتأهل الفراعنة الكبار إلى دور الـ 16 بالمونديال دخل محمد صلاح فى نوبة بكاء من الفرح ببلوغ أدوار متقدمة للمنتخب لأول مرة فى تاريخه.

صلاح رجل المباراة

حصل محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني على جائزة رجل مباراة الفراعنة وأستراليا فى دور الـ 32 بكأس العالم.

العميد يرفع علم فلسطين

قام حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني برفع علم فلسطين بجانب علم مصر للإحتفال بتأهل الفراعنة الكبار إلى دور الـ 16 في المونديال.