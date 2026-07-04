المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف كواليس الفوز وحديث حسام حسن للاعبين

قال محمد مراد، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر، إن كواليس الفوز بالأمس كانت إيجابية للغاية، حيث وضع المنتخب المصري هدف الفوز أمام استراليا أمام أعينهم.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن كابتن حسام حسن تحدث مع اللاعبين بعد الفوز وأشاد بهم متابعا:" الكابتن حسام حسن قالهم افرحوا إحنا حققنا فوز مهم".

واسترسل: ما حققناه بالأمس هو إنجاز كبير، وسعيد للغاية بفرحة الجمهور المصري وبتهنئة الرئيس السيسي بهذا الإنجاز.

وأوضح أن ضغط المباريات يؤثر على القوة البدنية للمنتخب، ولكننا على أتم الاستعداد لمواجهة الأرجنتين بالرغم من ضغط المباريات.