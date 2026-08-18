بعد تقديم معارضة على حبسه.. إخلاء سبيل ناصر ماهر بتهمة التعدي على فرد أمن بالتجمع

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل لاعب نادي بيراميدز ناصر ماهر بعد تقديمه معارضه على حكم غيابي بتهمة التعدي على فرد امن داخل كمبوند بالتجمع .

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس قد ألقت القبض على اللاعب ناصر ماهر، اليوم، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر ضده، وتم اقتياده إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وكانت محكمة جنح التجمع الأول قد قضت، في الدعوى رقم 403 لسنة 2023، بمعاقبة لاعب الزمالك ناصر ماهر بالحبس غيابيًا لمدة 6 أشهر مع الشغل، وكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا، على خلفية اتهامه بالتعدي على فرد أمن بالضرب وإصابته، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.



وكشفت أوراق القضية عن أن الواقعة تعود إلى اتهام اللاعب بالتعدي على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع، ما أسفر عن إصابته بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق القضية.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنح المختصة، التي أصدرت حكمها غيابيًا بحبسه 6 أشهر مع الشغل، وكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا.

وأضافت أوراق القضية أن اللاعب لم يتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضده، الأمر الذي دفع دفاع المجني عليه إلى التقدم بطلب رسمي لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه.