محامي ناصر ماهر لـ صدى البلد: سنتقدم بمعارضة على الحكم الغيابي لإخلاء سبيل اللاعب

كشف محامي الاعب ناصر ماهر، أنه سيتقدم بمعارضة على الحكم الصادر ضد موكله غيابيًا، وذلك للمطالبة بإخلاء سبيله من سرايا النيابة بضمان محل إقامته، على خلفية اتهامه بالتعدي على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع.

وقال محامي ناصر ماهر، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إن اللاعب تفاجأ بالحكم الصادر ضده غيابيًا في واقعة التعدي على فرد الأمن، مؤكدًا أن الدفاع سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم والمطالبة بإخلاء سبيل موكله.



كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس ألقت القبض على اللاعب ناصر ماهر، اليوم، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر ضده، وتم اقتياده إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الحبس 6 أشهر لناصر ماهر

كانت محكمة جنح التجمع الأول قد قضت، في الدعوى رقم 403 لسنة 2023، بمعاقبة لاعب الزمالك ناصر ماهر بالحبس غيابيًا لمدة 6 أشهر مع الشغل، وكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا، على خلفية اتهامه بالتعدي على فرد أمن بالضرب وإصابته، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

وكشفت أوراق القضية أن الواقعة تعود إلى اتهام اللاعب بالتعدي على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات بمنطقة التجمع، ما أسفر عن إصابته بالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق بأوراق القضية.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنح المختصة، التي أصدرت حكمها غيابيًا بحبسه 6 أشهر مع الشغل، وكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا.



وأضافت أوراق القضية أن اللاعب لم يتقدم باستئناف على الحكم الصادر ضده، الأمر الذي دفع دفاع المجني عليه إلى التقدم بطلب رسمي لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه.