مستند| حبس ناصر ماهر 6 أشهر في واقعة الاعتداء على فرد أمن.. خاص

حصل موقع «صدى البلد» على مستند الحكم الصادر ضد ناصر ماهر، لاعب نادي بيراميدز، في القضية المتهم فيها بالاعتداء على أحد أفراد الأمن، والتي انتهت إلى صدور حكم بحبسه 6 أشهر.

تفاصيل قضية ناصر ماهر

وكشف المستند أن محكمة القاهرة الجديدة الجزئية قضت غيابيا بحبس المتهم ناصر عبدالحميد لمدة 6 أشهر، على خلفية اتهامه بالاعتداء على فرد أمن وإحداث إصابة به، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.

القبض على ناصر ماهر لتنفيذ الحكم

وفي وقت سابق، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على ناصر ماهر، لاعب نادي بيراميدز، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر ضده.

وجرى ضبط اللاعب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم، وفقًا للقانون.

وتباشر الجهات المختصة استكمال الإجراءات المتعلقة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب.