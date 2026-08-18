مشروب الأناناس مناسب لنهار صيفي حار

الأناناس غني بالأنزيمات الهاضمة وفيتامين C، ويساعد على الانتعاش وتخفيف الالتهابات، ومن أقوى مضادات الأكسدة، وتساعد على حماية القلب والخلايا، كما تدعم شباب البشرة .

مشروب الاناناس مناسب لنهار صيفي حار

المكونات:

1 كوب أناناس طازج أو مثلج

½ كوب ماء بارد أو ماء جوز الهند

عصير نصف ليمونة، اختياري

ملعقة صغيرة عسل مانوكا، اختياري

مكعبات ثلج

طريقة التحضير:

ضع الأناناس والماء والثلج في الخلاط والعسل إذا رغبت

اخلط المكونات جيدًا حتى تحصل على قوام ناعم ومنعش

اسكبه في كوب، ويمكن تزيينه بقطعة أناناس أو ورقة نعناع

مشروب بسيط، منعش، ومناسب لأيام الصيف الحارة