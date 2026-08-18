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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عبلة سلامة تكشف سبب عدم نشر صور من حياتها الشخصية

عبلة سلامة
عبلة سلامة
يمنى عبد الظاهر

أوضحت الإعلامية عبلة سلامة سبب حرصها على عدم مشاركة صور أو تفاصيل من حياتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا الأمر ليس جديدًا عليها، وإنما مبدأ تتبناه منذ سنوات طويلة، حتى قبل انتشار السوشيال ميديا.

وقالت عبلة سلامة، في منشور عبر صفحتها على «فيس بوك»: «ناس كتير من اللى حواليا وهنا كمان، وبعد متابعة البرنامج، بقوا يسألونى: إحنا ليه تقريبًا ما بنشوفلكيش صور؟ لا مع أصحابك، ولا خروجاتك، ولا تفاصيل حياتك؟ بنحب نعرف إنتِ بتعملى إيه»


وأضافت: «الحقيقة إن ده عندى مبدأ قديم جدًا، من قبل البرنامج ومن قبل السوشيال ميديا أصلًا. وحتى أصحابى عارفين إنى من زمان مش بحب أتصور كتير، ومش بحب أشارك كل تفاصيل حياتى. بحب إن جزء من حياتى يفضل ليا أنا».

وتابعت: «طبعًا من وقت ما بقيت أعمل برنامج، بقيت أشارك صور أكتر مرتبطة بالشغل والبرنامج، وده طبيعى، لأن دى شغلتى ولازم الناس تعرفنى وتشوف اللى بعمله، وأنا بأحاول ابنى اسم فى المجال ده».

وأكدت أن الأمر «اختيار شخصى جدًا»، قائلة: «مش حكم على أى حد بيحب يشارك حياته وصوره. كل واحد حر يعيش ويعبّر عن نفسه بالطريقة اللى تريحه، ودى مش مدرسة صح ومدرسة غلط».

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