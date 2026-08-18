مدير أعمال جميل راتب يكشف اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان الراحل| خاص

كشف التهامي هاني، مدير أعمال الفنان الراحل جميل راتب، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته، موضحا أن الفنان الراحل كان على دراية كاملة بتطورات حالته الصحية، وهو ما جعله يتعامل معها بحالة من السلام النفسي والرضا.

وقال التهامي هاني، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إن جميل راتب كان يعلم بأبعاد مرضه، خاصة خلال الفترة الأخيرة التي شهدت تدهورا في حالته الصحية، إذ فقد قدرته على الكلام وأصبح صوته لا يتجاوز الهمسات.

وأضاف أن أسرة الفنان الراحل حرصت على عرضه على عدد من الأطباء داخل مصر وفرنسا، أملا في إيجاد علاج لحالته، إلا أن المرض كان قد وصل إلى مراحله الأخيرة، وأصبح من الصعب علاجه.

بداية جميل راتب الفنية

ولد جميل أبو بكر راتب عام 1926 بمحافظة القاهرة لأب مصري وأم من أسرة هدي شعراوي، وفي بداية دراسته أخفي عن عائلته إهتمامه بالتمثيل، وعندما علموا قرروا أن يمنعوا عنه المصروف، مما أضطره للعمل فى مختلف الأعمال، منها “شيال” فى سوق الخضار وكومبارس ومترجم من أجل تحقيق حلمه.

وفى منتصف السبعينات وهي الفترة التي ظهر فيها فى السينما المصرية بشكل كبير، وكان فيلم الصعود إلى الهاوية مثل نقطة تحول رئيسية فى مشواره السينمائي، وحاصل على جائزة الدولة وتسلمها من الرئيس السابق السادات.

وشارك الفنان الراحل جميل راتب، فى أدوار مختلفة بالسينما الفرنسية والتونيسية، وفى عام 1985 قدم واحد من أهم أدواره بفيلم الكيف، إلى جانب أدواره المهمة، مثل: مسلسل الراية البيضاء وسلسلة مسلسل يوميات ونيس بدور أبو الفضل جاد الله والد ونيس.

وحصل جميل راتب على العديد من التكريمات، ورحل عن عالمنا مثل اليوم 19 سبتمبر عام 2018، وكان منها تكريم مهرجان القاهرة السينمائي عن مشواره الفني الطويل الذى قدم خلاله أفلام مصرية وعالمية.