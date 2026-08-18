أموال بلا حدود.. لماذا أصبح الدوري الإنجليزي أكبر سوق للانتقالات في العالم؟

لم تعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بحاجة إلى البحث طويلاً خارج حدود المسابقة لتدعيم صفوفها بعدما تحولت سوق الانتقالات الصيفية إلى ما يشبه دائرة مالية مغلقة تتحرك داخلها مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية بين الأندية الإنجليزية نفسها.

ورغم أن الميركاتو الصيفي لم يصل إلى محطته الأخيرة فإن أندية البريميرليغ أنفقت بالفعل نحو 2.14 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل قرابة 2.9 مليار دولار لتقترب سريعاً من الرقم القياسي المسجل في صيف العام الماضي والبالغ 3.14 مليار جنيه إسترليني.

لكن الرقم الإجمالي ليس القصة الوحيدة اللافتة في سوق الانتقالات الإنجليزية؛ فالأكثر إثارة أن الدوري الإنجليزي بات يشتري من نفسه بعدما انتقلت نسبة ضخمة من الأموال بين أنديته وفي مقدمتها أندية القمة التي أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على المواهب التي أثبتت نفسها بالفعل داخل المسابقة.

إنفاق إنجليزي يتجاوز 4 دوريات كبرى

تكشف أرقام سوق الانتقالات عن فجوة هائلة بين الدوري الإنجليزي الممتاز وبقية الدوريات الأوروبية الكبرى.

فبينما وصل إنفاق أندية البريميرليج إلى نحو 2.14 مليار جنيه إسترليني أنفقت أندية الدوري الإيطالي قرابة 780 مليون جنيه مقابل 515 مليوناً في إسبانيا و505 ملايين في ألمانيا و412 مليوناً في فرنسا.

وبذلك تجاوز إنفاق الدوري الإنجليزي منفرداً إجمالي ما أنفقته الدوريات الأوروبية الأربع الكبرى الأخرى مجتمعة في مشهد يعكس الفارق المتزايد في القوة الاقتصادية بين البريميرليج ومنافسيه في القارة.

واللافت أن أندية الدوري الإنجليزي تجاوزت بالفعل إجمالي ما أنفقته في صيف 2024 عندما بلغ الإنفاق 1.98 مليار جنيه إسترليني كما تخطت أرقام صيفي 2022 و2021 و2020.

ولا يتفوق على إنفاق صيف 2026 حتى الآن سوى صيف 2023 الذي شهد إنفاقاً بلغ 2.36 مليار جنيه إسترليني والصيف الماضي الذي يحمل الرقم القياسي التاريخي بـ3.14 مليار.

ومع بقاء أكثر من أسبوعين على إغلاق سوق الانتقالات فإن إمكانية الوصول إلى رقم قياسي جديد تبدو مطروحة بقوة.

تشيلسي يقود جنون الإنفاق

مرة أخرى يظهر تشيلسي في مقدمة المشهد بعدما وصل إنفاقه خلال الصيف الحالي إلى نحو 348 مليون جنيه إسترليني ليتصدر قائمة الأندية الإنجليزية بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

ويأتي توتنهام في المركز الثاني بإنفاق يبلغ نحو 228 مليون جنيه إسترليني ثم آرسنال ومانشستر سيتي بواقع 151 مليوناً لكل منهما.

ولم يكن إنفاق هذه الأندية مجرد تعزيز محدود للقائمة إذ شهد الصيف الحالي تحطيم تشيلسي وتوتنهام ومانشستر سيتي للأرقام القياسية الخاصة بأغلى صفقة في تاريخ كل نادٍ.

لكن الظاهرة لم تتوقف عند كبار المسابقة؛ إذ سجلت أندية مثل أستون فيلا وبرنتفورد وبرايتون وليدز يونايتد أيضاً أغلى صفقات في تاريخها خلال النافذة الحالية.

حتى الأندية الصاعدة حديثاً كوفنتري سيتي وهال سيتي وإيبسويتش تاون دخلت سباق الإنفاق بقوة وهو ما يعكس اتساع قاعدة الأندية القادرة على دفع مبالغ ضخمة في سوق الانتقالات.

البريميرليج يشتري من نفسه

ربما تكون الظاهرة الأبرز في الميركاتو الحالي هي ارتفاع قيمة الصفقات التي تتم بين أندية الدوري الإنجليزي نفسها.

فحتى الآن أنفقت أندية البريميرليغ نحو 785 مليون جنيه إسترليني على لاعبين قادمين من أندية أخرى داخل المسابقة وهو رقم يقترب من ثلث إجمالي الإنفاق الإنجليزي في الصيف الحالي.

والأكثر دلالة أن 8 من أكبر 12 صفقة أبرمتها أندية الدوري الإنجليزي هذا الصيف كانت انتقالات داخلية.

وهذه ليست ظاهرة طارئة إذ بلغ الإنفاق بين أندية المسابقة نفسها نحو 1.29 مليار جنيه إسترليني في الصيف الماضي وهو أعلى رقم من نوعه منذ عام 2016.

وبالتالي لم يعد اللاعب المتألق في فريق متوسط بالدوري الإنجليزي مجرد هدف للأندية الكبرى في أوروبا بل أصبح أصلاً استثمارياً ثميناً داخل البريميرليغ نفسه.

لماذا يفضل الكبار شراء لاعبي البريميرليج؟

التحول نحو السوق المحلية يحمل أبعاداً رياضية واقتصادية في الوقت نفسه فعندما يتعاقد نادٍ كبير مع لاعب سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي فإنه لا يشتري موهبة مجهولة بالنسبة إليه وإنما لاعباً يعرف طبيعة المسابقة وسرعتها وضغوطها البدنية ومتطلباتها التكتيكية.

وهذا يقلل بدرجة معينة من مخاطر الصفقة مقارنة بالتعاقد مع لاعب قادم من دوري أوروبي آخر يحتاج إلى فترة للتأقلم.

ولهذا ظهرت خلال الصيف مجموعة من الانتقالات الكبيرة بين أندية البريميرليغ من بينها انتقال مورجان روجرز إلى تشيلسي وإليوت أندرسون إلى مانشستر سيتي وساندرو تونالي إلى توتنهام وبرونو جيمارايش إلى آرسنال.

واللافت أن 3 من أصل 7 صفقات تجاوزت قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2016 عندما انتقل لاعب من نادٍ في البريميرليج إلى أحد أندية الستة الكبار جاءت خلال الصيف الحالي وحده.

" الستة الكبار " يمولون بقية الدوري

وتلعب أندية آرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام الدور الأكبر في هذه الحركة المالية.

فقد دفعت هذه الأندية الستة نحو 546.5 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف للتعاقد مع لاعبين من أندية أخرى خارج مجموعة الستة الكبار.

وخلال الموسم الماضي وحده وصل الرقم إلى 647 مليون جنيه إسترليني بينما اقترب إجمالي ما دفعته أندية الستة الكبار لبقية أندية المسابقة منذ صيف 2016 من 3 مليارات جنيه إسترليني.

ويتصدر تشيلسي قائمة الأندية الأكثر نشاطاً في السوق الداخلية منذ موسم 2016-2017 بعدما أنفق نحو 867 مليون جنيه إسترليني على لاعبين من أندية أخرى في البريميرليج مقابل حصوله على 683 مليوناً من بيع لاعبيه إلى منافسين محليين.

تشيلسي.. الإنفاق لا يتوقف

ويبدو أن تشيلسي يمثل النموذج الأكثر وضوحاً لهذه السياسة إذ لم يعد النادي اللندني يكتفي باستقطاب المواهب من خارج إنجلترا وإنما يواصل الاستثمار بقوة في اللاعبين الذين أثبتوا أنفسهم داخل المسابقة.

ويصل صافي إنفاق تشيلسي خلال الصيف الحالي إلى نحو 209.5 مليون جنيه إسترليني بينما تجاوز صافي إنفاقه التراكمي خلال المواسم الخمسة الأخيرة 977 مليون جنيه إسترليني.

ورغم ضخامة الأرقام فإن إدارة النادي تتحرك في سوق أصبحت فيها أسعار اللاعبين مرتفعة بصورة غير مسبوقة خصوصاً عندما يتعلق الأمر بلاعب شاب يمتلك خبرة في الدوري الإنجليزي وقابلاً للتطور.