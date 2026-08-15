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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرتيتا يقترب من تجديد عقده مع أرسنال في الدوري الإنجليزي

ارسنال
ارسنال
باسنتي ناجي

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، اقترابه من توقيع عقد جديد مع النادي، في ظل دخول عقده الحالي عامه الأخير.

آرسنال 

وقال أرتيتا في تصريحات تلفزيونية: “أنا سعيد للغاية.. أشعر بامتنان كبير للعمل مع الأشخاص الذين أعمل معهم، وعندما تسنح الفرصة سنقوم بحسم ذلك، وهذا كل ما في الأمر.”

الدوري الإنجليزي

وتشير تصريحات المدرب الإسباني إلى قرب التوصل لاتفاق بشأن تمديد تعاقده مع أرسنال، في ظل تمسك إدارة النادي باستمراره، بعدما قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويواصل أرتيتا قيادة أرسنال استعدادًا للموسم الجديد، حيث يستعد الفريق للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والمنافسة على مختلف البطولات.

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