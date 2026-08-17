2.14 مليار إسترليني حصيلة سوق الانتقالات بالدوري الانجليزي حتى الآن

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن 2.14 مليار إسترليني خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع تبقي أكثر من أسبوعين على الموعد النهائي لهذه الانتقالات.

ويتجاوز هذا المبلغ إجمالي الإنفاق الصيفي في أعوام 2024 (1.98 مليار إسترليني)، و2022 (1.94 مليار إسترليني)، و2021 (1.13 مليار إسترليني)، و2020 (1.32 مليار إسترليني) وفقا لموقع فوتبول ترانسفيرز.

ولا يتجاوزه حاليًا سوى عام 2023 (2.36 مليار جنيه إسترليني) والرقم القياسي الذي سُجّل الصيف الماضي (3.14 مليار جنيه إسترليني).

وأنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز 2.14 مليار إسترليني هذا الصيف، مقارنةً بـ 780 مليون جنيه إسترليني في الدوري الإيطالي، و515 مليون جنيه إسترليني في الدوري الإسباني، و505 ملايين جنيه إسترليني في الدوري الألماني، و412 مليون جنيه إسترليني في الدوري الفرنسي.

ما يعني أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد أنفق بالفعل أكثر مما أنفقته الدوريات الأوروبية الأربعة الكبرى الأخرى مجتمعة.

ويتصدر تشيلسي القائمة، حيث أنفق 348 مليون إسترليني حتى الآن هذا الصيف، متقدمًا بفارق كبير على جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الأخرى.

يليه توتنهام بـ 228 مليون إسترليني، ثم أرسنال ومانشستر سيتي بـ 151 مليون جنيه إسترليني لكل منهما.

وقد حطمت أندية تشيلسي وتوتنهام ومانشستر سيتي أرقامها القياسية في سوق الانتقالات.

ومن أبرز سمات سوق الانتقالات الصيفية هذا العام حجم الصفقات التي تمت بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد تم إنفاق ما يقرب من 785 مليون إسترليني على الانتقالات داخل الدوري - أي انتقال اللاعبين بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز - حيث تندرج 8 من أصل 12 صفقة من أكبر صفقات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف ضمن هذه الفئة.

وبلغ الإنفاق داخل الدوري الإنجليزي الممتاز 1.29 مليار جنيه إسترليني الموسم الماضي، وهو أعلى رقم صيفي منذ عام 2016. ويمثل الإنفاق الداخلي هذا الصيف حتى الآن ما يقارب ثلث إجمالي نفقات الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز.