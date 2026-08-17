نجم برشلونة السابق يستثمر في الشطرنج

أصبح لاعب كرة القدم الإسباني السابق جيرارد بيكيه مساهمًا استراتيجيًا في أحد فرق دوري الشطرنج العالمي، لينضم بذلك إلى عدد متزايد من الرياضيين، مثل إيرلينج هالاند، الذين يستثمرون في رياضة تتطور بسرعة لتصبح علامة تجارية ترفيهية.

أُعلن عن “بيكيه”- الفائز بكأس العالم، ومؤسس شركة كوسموس الرياضية والإعلامية- كأحدث مساهم في فريق فايرز أمريكان جامبيتس، خلال مؤتمر صحفي عُقد في بنجالورو، بالهند، اليوم الإثنين.

وقال لاعب برشلونة السابق، في بيان: "لطالما أسرتني لعبة الشطرنج بعمقها وجاذبيتها العالمية والقوة الذهنية الهائلة التي تتطلبها".

استثمار بيكيه

ووقال إن هذا الاستثمار يأتي في خضم مساعٍ حثيثة لتحويل الشطرنج من لعبة لوحية تقليدية إلى منتج رياضي عالمي من خلال دوريات الامتياز والمحتوى الرقمي والرعاية ومنصات البث المباشر، يُذكر أن لاعب الكريكيت الهندي السابق رافيشاندران أشوين مساهم في فريق أمريكان جامبيتس.

واستثمر كلٌّ من يوهانس هوسفلوت كلايبو، بطل النرويج الأولمبي في التزلج الريفي، وإيرلينج هالاند هذا العام في شركة "نرويج تشيس" وبطولة العالم للشطرنج الشامل، المدعومة من الاتحاد الدولي للشطرنج.

وقال المستثمر النرويجي مورتن بورجه، الذي ساهم في انضمام مهاجم مانشستر سيتي هالاند إلى المشروع، لوكالة رويترز: "هناك العديد من أوجه التشابه المثيرة للاهتمام".

وأضاف: "على الرغم من أن هالاند يبدو كوحش بدني على أرض الملعب، إلا أن كرة القدم على أعلى المستويات تعتمد أيضاً على الإعداد والاستراتيجية والتوقيت وفهم اللحظات الحاسمة. من هذا المنطلق، توجد أوجه تشابه مع الشطرنج".

وأضاف بورجه أن هالاند انجذب إلى تركيز اللعبة على التفكير الاستراتيجي والانضباط الذهني اللازم للأداء تحت الضغط.

ويعكس هذا التداخل اتجاهاً أوسع في عالم الرياضة، إذ يستخدم الرياضيون الشطرنج بشكل متزايد لصقل التركيز واتخاذ القرارات والقدرة على تمييز الأنماط.

وقد أشار بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي السابق، مرارًا وتكرارًا إلى الشطرنج والاستراتيجية في نقاشاته حول كرة القدم.

كما تحدث العديد من الرياضيين في مختلف المجالات علنًا عن استخدامهم الشطرنج كأداة تدريبية، بمن فيهم مهاجم ليفربول السابق محمد صلاح، وأساطير التنس بوريس بيكر ونوفاك ديوكوفيتش.

وفي الوقت نفسه، يرى المستثمرون فرصًا تجارية متزايدة في الشطرنج.

وسعى الدوري العالمي للشطرنج، المدعوم من عملاقي التكنولوجيا الهنديتين "تك ماهيندرا" و"الاتحاد الدولي للشطرنج"، إلى توسيع قاعدة جماهير الشطرنج من خلال صيغ أقصر مصممة خصيصًا للمشاهدين عبر التلفزيون والمنصات الرقمية.

ويعتقد بورج أن الشطرنج يسير على خطى العديد من الرياضات المتخصصة التي نجحت في التوسع خارج نطاق قواعد جماهيرها التقليدية.

واختتم: "عندما تستطيع تسويق رياضة محدودة الانتشار مثل رمي السهام، وعندما يلعب الشطرنج ما يقارب مليار شخص حول العالم، تصبح الفرصة واضحة".

وسيشارك فريق "أميركان جامبيتس" في النسخة الرابعة من الدوري العالمي للشطرنج في بنجالورو في سبتمبر.