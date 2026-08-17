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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يوجه رسالة قوية لحمزة عبد الكريم: أهدافه لا تتوقف

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
ميرنا محمود

أشاد نادي برشلونة الإسباني بالمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، بعد المستويات اللافتة التي قدمها مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا امتلاكه قدرات تهديفية مميزة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة صورة لحمزة عبد الكريم بقميص الفريق، وعلق عليها : حمزة لديه أهداف بداخله.. الكثير منها"، في رسالة تعكس ثقة النادي في إمكانيات اللاعب الشاب.


وسجل حمزة هدف برشلونة الثاني في اللقاء بطريقة مميزة، بعدما استغل تمريرة كريم أديمي داخل منطقة الجزاء، قبل أن يحولها إلى الشباك بلمسة أكروباتية رائعة، ليؤكد حسه التهديفي وقدرته على التعامل مع الفرص أمام المرمى.

ويُعد هدف حمزة أمام بازل هو الثالث له خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما سبق له التسجيل خلال المباريات الودية السابقة، ليواصل لفت أنظار الجهاز الفني بقيادة الألماني هانزي فليك.

ويأتي تألق المهاجم المصري في توقيت مهم بالنسبة لبرشلونة، خاصة مع حاجة الفريق إلى مهاجم صريح، في ظل رحيل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، وعدم وجود بديل متخصص في مركز رأس الحربة في الوقت الحالي سوى حمزة عبد الكريم، بحسب تقارير إسبانية.

ويأمل حمزة، البالغ من العمر 18 عامًا، في مواصلة تقديم المستويات القوية خلال الفترة المقبلة، من أجل حجز مكان له ضمن حسابات فليك مع الفريق الأول، خاصة بعد نجاحه في إثبات قدرته على التسجيل أمام منافسين مختلفين خلال فترة الإعداد.

وتعكس إشادة برشلونة بالمهاجم المصري تصاعد أسهمه داخل النادي الكتالوني، بعدما تحول من موهبة شابة تسعى لإثبات نفسها إلى أحد الأسماء التي تفرض حضورها بقوة خلال التحضيرات للموسم الجديد.

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