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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد المهندسين العرب يعلن اختيار محمد ثروت عضوا بالمكتب الدائم

المهندس محمد ثروت، أمين شعبة الهندسة الكهربائية
المهندس محمد ثروت، أمين شعبة الهندسة الكهربائية
الديب أبوعلي

أعلن اتحاد المهندسين العرب، تكليف المهندس محمد ثروت، أمين مجلس إدارة شعبة الهندسة الكهربائية بنقابة المهندسين، عضوًا بالمكتب الدائم للاتحاد، ممثلًا عن جمهورية مصر العربية

وأعرب المهندس محمد ثروت عن اعتزازه بهذا التكليف، مؤكدًا أن تمثيل مصر داخل المكتب الدائم لاتحاد المهندسين العرب مسؤولية كبيرة تحمل معها تطلعات لتعزيز التعاون بين المهندسين العرب، وتبادل الخبرات والتجارب بما يواكب التطورات المتسارعة في مختلف مجالات الهندسة.

وقال ثروت: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير على هذه الثقة، وأعتز بتمثيل جمهورية مصر العربية في هذا المحفل الهندسي العربي، وسأعمل بكل جهد من أجل دعم مسيرة الاتحاد وخدمة المهندسين، وتعزيز التعاون المشترك بين الأشقاء العرب".

ويعد اتحاد المهندسين العرب أحد أهم المنظمات المهنية العربية التي تعمل على توحيد جهود المهندسين في الدول العربية، ودعم تطوير العمل الهندسي، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بما يخدم خطط التنمية في المنطقة.

المهندسين العرب اتحاد المهندسين العرب الهندسة الكهربائية نقابة المهندسين نقابة المهندسين المصرية

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